شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لألم الصدر بعيداً عن النوبة القلبية.. متى تذهب للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتسبب أمراض القلب فى وفاة الملايين فى جميع أنحاء العالم، لذلك، كلما لاحظت أي علامة على وجود مشكلة في القلب، يجب عليك زيارة الطبيب على الفور، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأمراض الأخرى التي لها أيضًا أعراض مشابهة مثل ألم الصدر، من حرقة المعدة إلى الربو، تتراوح هذه الحالات المسببة لألم الصدر من غير ضارة إلى خطيرة، ونتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما الذي يسبب آلام الصدر غير الأزمة القلبية؟

تحدث النوبة القلبية عندما يكون لديك تدفق دم محدود في الشرايين مما يسبب نقص الأكسجين.

ولذلك، تسبب النوبات القلبية ألمًا شديدًا يستمر لساعات ويمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه. ومع ذلك، لا تشير جميع آلام الصدر إلى وجود مشكلة في القلب.

شد العضلات

وفقا للأطباء، يمكن أن تكون العضلات المشدودة أو المتوترة مؤلمة للغاية ويقول الخبراء إن الأعراض متشابهة إلى حد كبير لدرجة أن الناس في معظم الأحيان لا يتمكنون من التمييز بين النوبة القلبية ومشكلة العضلات.

ومع ذلك، لمعرفة ذلك، ما عليك سوى الضغط على جدار صدرك، وإذا كان الألم شديدًا، فمن المرجح أن تكون المشكلة إصابة وليس مشكلة في قلبك.

الربو

يمكن أن يرتبط وجود آلام متكررة في الصدر بالربو، وفقا للأطباء، يسبب الربو التهابا في الشعب الهوائية عن طريق تشديد وإنتاج المزيد من المخاط.

وتشمل أعراضه الرئيسية الصفير وصعوبة التنفس أثناء النوبات قد تشعر بضيق غير مريح في صدرك عند الإصابة بنوبة الربو.

يمكن عادةً السيطرة على الربو باستخدام الأدوية المستنشقة.

عسر الهضم

يؤدي عسر الهضم إلى الارتجاع الحمضي، وهي حالة شائعة ولا داعي للقلق وفقا للأطباء، قد تعاني من الارتجاع المعدي المريئي إذا كنت تعاني من الارتجاع أكثر من مرة في الأسبوع.

تحدث هذه الحالة عندما تعود محتويات معدتك إلى المريء، أو الأنبوب الذي يصل بين الحلق والمعدة.

مرض القوباء المنطقية

ينجم مرض القوباء المنطقية عن فيروس يسبب جدري الماء ويظل خاملًا في الخلايا العصبية لديك لفترة طويلة بعد تلاشي البقع. يحدث القوباء المنطقية بسبب فيروس الحماق النطاقي وعادةً ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. وتشمل بعض أعراض الحالة الألم أو الحكة أو التنميل.

وقال الأطباء إنه قبل ظهور الطفح الجلدي؛ قد تظن أن الألم المبكر هو نوبة قلبية إذا كان القوباء المنطقية تؤثر على منطقة صدرك.

نوبة الهلع

وفقًا للأطباء، تحدث نوبة الهلع بسبب القلق الشديد عندما تبدأ استجابة الجسم للقتال أو الطيران يمكن أن تبدو نوبة الهلع وكأنها نوبة قلبية لأنها تؤدي إلى بعض الأعراض مثل:

-ألم صدر

-شعور بالموت

-دوخة

-قئ و غثيان

-التعرق

كيف تعرف ما إذا كان ألم صدرك خطيرًا؟

وفقا للخبراء، فإن أي ألم في صدرك مرتبط بنوبة قلبية يميل إلى أن يأتي فجأة ولا يختفي من تلقاء نفسه. أيضًا، إذا كان الألم خطيرًا مرتبطًا بنوبة قلبية، فقد يصاحبه بعض الأعراض التي تشمل:

-ضيق التنفس

-التعب والإرهاق الشديد

-الدوار أو الدوخة

-سرعة ضربات القلب

-عرق بارد

-فقدان الوعي

أكد الأطباء أنك إذا كنت تدخن لفترة طويلة، أو تعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو تاريخ عائلي بارز جدًا لأمراض القلب - كل هذه الأمور تزيد من احتمالات أن ألم الصدر الذي تشعر به لذا، قم بزيارة الطبيب على الفور.