شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم فى فترة الحمل.. علامات تحذيرية وأهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل من المشاكل الصحية الشائعة، مما يشكل مخاطر على المرأة الحامل مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة، وأكد الخبراء على أهمية الاكتشاف المبكر والعلاج، من خلال الفحوصات المنتظمة وتغيير نمط الحياة وأحيانًا الأدوية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل والأسباب والعلاج، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة، بما في ذلك:

الحمل المتعدد، والعوامل المرتبطة بالحمل مثل التغيرات الهرمونية، وتوسيع حجم الدم، ومقاومة الأوعية الدموية يمكن أن تساهم أيضا في ارتفاع ضغط الدم.

قد تعاني بعض النساء من ارتفاع ضغط الدم الحملي، والذي يتطور بعد 20 أسبوعًا من الحمل، بينما قد تعاني أخريات من ارتفاع ضغط الدم المزمن الذي يسبق الحمل.

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الحامل وصحة الطفل؟

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يمكن أن يكون له آثار خطيرة على كل من الأم والطفل.

بالنسبة للأم، يزيد ذلك من خطر الإصابة بتسمم الحمل، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الأعضاء، كما يمكن أن يسبب انفصال المشيمة المبكر، حيث تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل الأوان.

بالنسبة للطفل، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تقييد النمو، وانخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

يجب على النساء الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم مراقبة صحتهن عن كثب بحثًا عن أعراض مثل الصداع الشديد وتغيرات الرؤية (البقع العمياء أو الرؤية المزدوجة أو الحساسية للضوء) وآلام البطن والغثيان والقيء وصعوبة التنفس، كما يجب عليهن أيضًا الإبلاغ عن أي زيادة غير عادية في الوزن أو تورم للطبيب.

في حين أن ارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يظهر بدون أعراض، فإن التعرف الفوري على هذه العلامات التحذيرية وإدارتها يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات خطيرة.

تغييرات نمط الحياة تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

إدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل غالبًا ما تتضمن تغييرات في نمط الحياة مثل:

-النشاط البدني المنتظم

-الحفاظ على وزن صحي

-اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

-تجنب التدخين

-إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل التأمل والتنفس العميق يمكن أن تكون مفيدة أيضًا.

هل هناك توصيات غذائية محددة للنساء الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم؟

اتباع نظام غذائي جيد التخطيط أمر ضروري لإدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

يوصى بشدة باتباع نظام DASH (الطرق الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، الذي يركز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



يجب على النساء الحوامل أيضًا زيادة تناولهن للكالسيوم والبوتاسيوم من خلال الأطعمة مثل الخضار الورقية والمكسرات والبذور. يمكن أيضًا أن يساعد الترطيب الكافي والحد من الأطعمة المصنعة والسكر والدهون المشبعة. ومع ذلك، فمن الضروري استشارة اخصائي تغذية للحصول على نصائح غذائية شخصية.

ما هي أنواع الأنشطة البدنية الآمنة لإدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؟

النشاط البدني ضروري لإدارة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. تشمل التمارين الآمنة المشي والسباحة واليوجا قبل الولادة والتمارين الرياضية منخفضة التأثير.

يجب على النساء الحوامل تجنب التمارين عالية الكثافة، والرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، والأنشطة التي تتضمن النوم أو الانحناء.