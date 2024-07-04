شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق الشوكولاتة.. حافظى على أسنان طفلك واعرفى فوائدها ومخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

لا يوجد شخص يكره الشوكولاتة بسبب مذاقها المميز ولها بعض الفوائد وخاصة الداكنة، ولكن الإفراط في تناولها يعرضك لبعض المشاكل الصحية، ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف علي فوائدها وأضرارها لأسنان الأطفال.



الشوكولاتة ممنوعة للأطفال أقل من السنة الأولي والأسباب هي:

-نسبة عالية من السكر:

يساهم المحتوى العالي من السكر الموجود في الشوكولاتة في تعزيز نمو الجراثيم في الفم، مما يساهم في تكون البلاك وأمراض اللثة.

-تلف الأسنان:

تقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتحويل السكر إلى أحماض، مما يؤدي إلى تلف الأسنان وتسوسها.

-مينا ضعيفة:

يؤدي محتوى السكر الموجود في الشوكولاتة إلى إضعاف مينا الأسنان، مما يسبب الحساسية للحرارة والبرودة.

-حساسية الأسنان:

تحتوي الشوكولاتة على الكاكاو وهو مادة كاشطة يمكن أن تسبب حساسية الأسنان وعيوبًا في مينا الأسنان.

-تدهور مينا الأسنان:

عندما نتناول الشوكولاتة فإنها تلتصق بأسناننا، وتبدأ البكتيريا الموجودة في أسناننا بتحليل جزيئات الطعام، مما يؤدي إلى إنتاج الحمض. ويؤدي الحمض إلى خفض درجة حموضة الفم، مما يساهم في تدهور مينا الأسنان.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

وأشار التقرير، إلي أن الشوكولاتة تكون مفيدة للجسم عند تناولها باعتدال خلال ساعة من الانتهاء من تناول الوجبة، فقد تساعد البوليفينولات الموجودة في الشوكولاتة في مكافحة البكتيريا في الفم، مما يقلل من رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أن تقلل من تسوس الأسنان. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة مفيدة للصحة العامة. وحتى لصحة اللثة.

