شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان شيماء سيف خضوعها لتكميم المعدة.. كل ما تريد معرفته عن العملية والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة شيماء سيف فاقدة الكثير من وزنها، حيث صرحت قائلة: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة، ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة، ولكن فجأة ودون سابق إنذار رجلى وجعتنى وركبتى ما كنتش قادرة منها وكان عندى وجع فظيع كلمت دكتور قال لى لازم نعمل تغيير مفصل حالا، وأكملت: "جالى اكتئاب وعينيا كانت بتدمع من كُتر ما كنت زعلانة وروحت لدكتور تانى قال لى أنتى محتاجة تخسى ومى كساب شجعتنى وقالت لى ما تقلقيش يا شيماء وفعلا خدت الخطوة"، وجاءت تصريحات شيماء سيف خلال قبل قرار خضوعها لعملية تكميم المعدة التي ساعدتها في التخلص من 50 كيلو من وزنها الزائد.



وخلال الأسطر القادمة، سنتعرف على شروط إجراء عملية تكميم، وفقا لتصريح خاص من الدكتور مصطفى إبراهيم استشاري الجراحة في كلية طب عين شمس، حيث يوضح كل ما يتعلق بـ عملية تكميم المعدة.



فى بداية حديثه قال إن تكميم المعدة تعد من أشكال جراحة السمنة والتي تهدف للقضاء والتخلص من الوزن الزائد، ولذا ينصح بالقيام بها الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والزائدة كحل للحصول علي جسم رشيق وخالي من الدهون.



وأضاف، أنه في الكثير من الأحيان يكون خضوع الشخص المصاب بالسمنة لعملية التكميم الحل وخاصة عند تعرضه لمشاكل صحية بسبب زيادة الوزن، كالتعرض لمشاكل في المفاصل، والعظام بسبب تحملهم زيادة الوزن المفرطة.



كما أن التعرض لزيادة الوزن تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، والقلب والأوعية الدموية، فتراكم الدهون على أعضاء الجسم تزيد من هذا الأمر.



وأشار إلى أن عملية التكميم تتم عن طريق استئصال من 60 إلي 80 % من حجم المعدة، وبالتالي يستأصل الجزء المسئول عن الشعور بالجوع، وهذا يساعد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.



وأكد استشاري الجراحة، أن الخضوع لعملية التكميم تعد خيارا جيدا للتقليل من مخاطر مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأيضا مشاكل القلب والأوعية الدموية، وتحد من الشعور بضيق التنفس، ويتم تقديمها كوسيلة صحية للأشخاص الذين اتبعوا الكثير من الحميات الغذائية دون الوصول للحل النهائي والتخلص من الوزن الزائد.

وأوضح استشاري الجراحة، أن هناك مضاعفات وشروط للذين خضعوا لعملية تكميم المعدة، ومنها:

-يجب أخذ أول سنة من العملية الفيتامينات لتجنب تعرض الجسم لفقدانها، وفي حالة حالة عدم تناولها تزداد فرص الإصابة بالأنيميا والهبوط، وضعف عام بالجسم.

-وقد تحدث مشاكل تكميم المعدة بعد إجراء العملية على الفور وهي تسريب للعصارة المعدية للغشاء البروتيني، وهذا قد يعرض الشخص لمضاعفات، فقد يزيد من هبوط الدورة الدموية، أو تسمم الدم، ولذا يجب بعد إجراء العملية ببضع ساعات إجراء أشعة للتأكد من عدم وجود تسريب في المعدة.

-تساقط الشعر بسبب نقص العناصر الغذائية.