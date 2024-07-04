شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض الصامتة.. هل يمكن التنبؤ بالنوبة القلبية في وقت مبكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن بعض العلامات الصامتة للنوبة القلبية قد تظهر لدى الأشخاص قبل أيام من حدوث النوبة القلبية الوشيكة.

يوصي الخبراء بشدة حسب موقع هيلث سايد الأشخاص بملاحظة هذه العلامات وطلب المساعدة الطبية على الفور، وهذا من شأنه أن يساعد في منع النوبات القلبية الوشيكة والوفيات المحتملة أيضًا، الحالات المتعلقة بالقلب في تزايد كبير في العالم وهناك العديد من العوامل وراء ذلك، عوامل مثل عادات الأكل والشرب السيئة، والتوتر والقلق ومشاكل ارتفاع ضغط الدم، والأمراض الكامنة مثل مرض السكري والكوليسترول والسمنة وأخيرًا وليس آخرًا الخمول البدني.

هل يمكنك التنبؤ بالنوبة القلبية قبل حدوثها؟

هل يمكنك التنبؤ بنوبة قلبية وشيكة ؟ الإجابة ليست نعم ولا لا، وذلك لأن علامات وأعراض النوبة القلبية تعتمد على العديد من العوامل على سبيل المثال الحالة الصحية للشخص، وما إذا كان الشخص يعاني بالفعل من أمراض مرتبطة بالقلب أم لا، وما إذا كان الشخص يعاني من حالات كامنة أخرى مثل الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري وغيرها الكثير.

قد تظهر أعراض النوبة القلبية أيضًا تدريجيًا في بعض الأحيان وقد تكون مفاجئة في أحيان أخرى ولكنها أشد شدة مرتين. يمكن ملاحظة الأعراض التدريجية والتحقق منها من قبل الخبراء الطبيين ولكن النوبات المفاجئة والشديدة قد تؤدي إلى الوفاة.

انتبه إلى 8 علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية وشيكة

فيما يلي العلامات التي عادة ما تكون صامتة ولكن إذا شعرت بها فقد تكون علامة على نوبة قلبية محتملة في الأيام القادمة:

- الشعور بعدم الراحة أو الألم في الصدر ، وقد يستمر هذا الألم لفترة طويلة وقد يكون الألم أشبه بضيق أو وجع أو ضغط في الصدر وليس ألمًا حادًا. وقد ينقذ تعلم كيفية التمييز بين أنواع آلام الصدر حياة شخص ما.

قد يأتي ألم الصدر ويختفي أيضًا ولا يستمر الألم دائمًا، تأكد من عدم الخلط بين هذا النوع من الألم والحموضة أو عسر الهضم، إذا لم تكن متأكدًا، قم بزيارة الطبيب.

قد يكون ألم الصدر وحده علامة على عسر الهضم، ولكن إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى؛ فقد يكون علامة على نوبة قلبية.

قد يكون الشعور غير المعتاد بالتعب والإرهاق أيضًا علامة صامتة على الإصابة بنوبة قلبية. وقد يستمر هذا الشعور لفترة طويلة على الرغم من الراحة والنوم الكافيين.

ضيق التنفس هو أحد الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها، قد يحدث هذا حتى عندما لا تقوم بأي مجهود بدني، عدم انتظام ضربات القلب والخفقان المستمر هو علامة أكيدة، وقد يكون هذا مصحوبًا بالشعور بالقلق.

الغثيان والدوار، والتعرق البارد هو علامة أخرى يجب عدم تجاهلها.