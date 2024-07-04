شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية عينيك في الصيف.. أهمها نظافة اليدين والترطيب والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض أعيننا باستمرار للحرارة والغبار والهواء الجاف والدخان، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض العيون المختلفة في الصيف، وبالتالي، فإن حماية العين من تلوث الهواء في الصيف أمر حيوي للحفاظ على صحة العينين، لا تحتوي ملوثات الهواء على الغبار فحسب، بل تحتوي أيضًا على جسيمات دقيقة تُعرف باسم PPM، وهى مواد كيميائية (كبريتات ونترات) من انبعاثات السيارات والمصانع، وحبوب اللقاح، وقشور الحيوانات، وما إلى ذلك.

تؤثر هذه الملوثات على الجهاز التنفسي وتؤدي إلى تفاقم حالات مثل الربو والتهاب الأنف والأمراض التحسسية، ومع العين يمكن أن تسبب تهيج وجفاف والتهاب الملتحمة التحسسي عند البالغين والأطفال وعدوى في العين والجفون في الحالات الشديدة، وضعف الرؤية بسبب تلف الشبكية نظرًا للتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

نصائح للعناية بصحة العينين من الحرارة والملوثات في الصيف:

- ارتداء النظارات الواقية

عند الخروج، احرص على ارتداء نظارات واقية جيدة، وذلك لحجب الأشعة فوق البنفسجية للوقاية من الملوثات والأشعة الضارة.

- الحفاظ على نظافة اليدين

حافظ على نظافة اليدين عن طريق غسلها بشكل متكرر ولا تلمس عينيك بأيدٍ متسخة، خاصة أن العدوى البكتيرية أكثر شيوعًا في الصيف، وهذه التقنية البسيطة يمكن أن تمنع عدوى العين إلى حد كبير.

- حافظ على ترطيب جسمك

في الصيف، يؤدي جفاف الجسم إلى جفاف العين، مما يزيد من أعراض الجفاف والتهيج، لذلك تجنب الخروج تحت أشعة الشمس في ساعات الذروة قدر الإمكان، وتناول الكثير من الماء والسوائل الطبيعية.

- ارتداء قبعة أو احتفظ بمنشفة مبللة على رأسك، خاصة أثناء المشي في الحرارة الشديدة.

- استخدم واقيات العين

استخدم واقيات العين أو النظارات الواقية أثناء العمل، وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعملون في مناطق شديدة التلوث مثل عمال البناء أو العاملين في الحقول.

- تجنب قضاء وقت طويل أمام الشاشة

خذ فترات راحة متساوية أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف واتبع قاعدة 20-20-20، والتي تعنى أنه بعد النظر 20 دقيقة أمام الكمبيوتر أو الموبايل، قم بتحويل عينيك للنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا على الأقل، لمدة 20 ثانية لتقليل إجهاد العين.

- استخدام قطرات ترطيب العين المتاحة دون وصفة طبية

يمكن استخدام أي قطرة ترطيب للعين للحفاظ على رطوبة العينين، أو اغسل عينيك بالماء البارد عند العودة إلى المنزل.

- استخدمي مستحضرات التجميل بحذر

لا تستخدمي مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، لا تضعي مستحضرات التجميل بالقرب من حواف العين لأنها قد تسد الغدد الموجودة في الجفون، لذلك احرصي دائمًا على إزالة مستحضرات التجميل في الليل، وتجنبِ النوم بالمكياج لأنه يزيد من فرص الإصابة بعدوى العين.

- استخدم مكيفات الهواء بحذر

لا تعرض نفسك للهواء البارد المفاجئ بعد دخولك من بيئة شديدة الحرارة، ابعد هواء المكيف عن وجهك واستخدم جهاز ترطيب في مكان العمل حتى لا تتعرض عيناك دائمًا للهواء الجاف والبارد.

وفي حالة الشعور بأى أعراض غير طبيعية في عينيك، لا تنتظر حتى تسوء حالتها، استشر طبيب العيون على الفور للحصول على العلاج الصحيح.