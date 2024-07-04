شكرا لقرائتكم خبر عن شروط طهى ونظافة الخضراوات الورقية.. عشان صحة أولادك والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما تؤدي المخاوف بشأن سلامة الغذاء والنظافة إلى طرح أسئلة حول الطفيليات والمواد الملوثة الأخرى، وفى حين يتم ذكر الكرنب بشكل شائع، كأحد الخضراوات التي تشتمل على العديد من الملوثات، فإن هناك خضراوات أخرى قد تؤوي الطفيليات إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح قد تسبب حالة تعرف باسم ديدان الدماغ "داء الكيسات المذنبة العصبى" والذى يعتبر من أعراضه الصداع المستمر والغثيان والتقيؤ والشعور بالنعاس، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

فيما يلي.. 7 خضراوات يجب الحذر منها وغسلها جيدًا لتجنب الإصابة بعدوى ديدان الدماغ:

السبانخ

السبانخ نبات أخضر غني بالعناصر الغذائية، وقد يكون مصدرًا للطفيليات في بعض الأحيان، ويساعد غسله وطهيه بشكل صحيح فى تقليل خطر التلوث.

الخَسّ

غالبًا ما يتم تناول الخس نيئًا، وقد يكون حاملًا للطفيليات بسبب التلوث من التربة أو الماء، لذلك من المهم غسل الخس جيدًا تحت الماء الجاري واستخدام فرشاة الخضار لغسله جيدًا.

البروكلي

يمكن أن تتسبب أزهار البروكلي الكثيفة في احتجاز التربة والمواد الملوثة المحتملة، ومن المهم نقع البروكلي في محلول الخل أو الماء المالح قبل الشطف للتأكد من إزالة أي طفيليات مخفية.

الكرنب

يمكن أن يكون الكرنب، مثل الخضراوات الورقية الأخرى، موطنًا للطفيليات إذا لم يتم غسله بشكل صحيح، نظرًا لأوراقه المجعدة، يمكن للأوساخ والمواد الملوثة أن تختبئ بسهولة داخلها، لذلك قُم بشطف الكرنب جيدًا.

الفلفل الحلو

على الرغم من أن هذا الأمر أقل شيوعًا، إلا أن الفلفل الحلو قد يتلوث من خلال ملامسته للتربة أو التعامل غير النظيف، ويمكن أن يساعد غسله تحت الماء الجاري وفركه برفق في التخلص من أي آفات غير مرغوب فيها.

فاصوليا خضراء

يمكن أن تكون الفاصوليا الخضراء عرضة للإصابة بالطفيليات، لذلك من الضروري شطفها وطهيها جيدًا لتقليل أي خطر.

الجزر

الجزر، كونه من الخضراوات الجذرية، ينمو تحت الأرض ويمكن أن يتلامس مع التربة الملوثة، ويؤدي غسله جيدًا تحت الماء الجاري وتقشيره إلى تقليل خطر الإصابة بالطفيليات.

كيفية تقليل مخاطر التلوث؟

لتقليل مخاطر التلوث بالطفيليات، إليك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها:

- اغسل الخضراوات جيدًا

اشطف الخضراوات تحت الماء الجاري، باستخدام فرشاة لتلك التي لها أسطح صلبة، ويمكن أن يساعد نقع الخضراوات الورقية في محلول الخل أو الماء المالح في إزالة الملوثات.

- الطهى تحت درجة حرارة عالية

يمكن أن يؤدي طهي الخضراوات في درجات حرارة عالية إلى قتل معظم الطفيليات، مما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا.

- مارس النظافة الجيدة

اغسل يديك والأواني جيدًا دائمًا قبل وبعد التعامل مع المنتجات الطازجة.

- اختر مصادر آمنة

اشترِ الخضراوات من مصادر موثوقة.