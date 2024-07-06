شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة هتفيدك وتخلصك من الوزن الزائد.. منها العدس الأسود والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأطعمة ذات اللون الأسود عبارة عن أطعمة غنية بالعناصر الغذائية ويمكن أن تكون إضافة جيدة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن، وهذا وفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots

فالأطعمة السوداء تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تساعدك على فقدان الوزن بشكل فعال، ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وحتى تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك.

أطعمة سوداء اللون لإنقاص الوزن عليك تجربتها - الفاصوليا السوداء

تحتوي الفاصوليا السوداء على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية والألياف. ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي ، فإن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفاصوليا واتبعوا نظامًا غذائيًا يعتمد بشكل أكبر على الفاصوليا كانوا يميلون إلى وجود دهون أقل في الجسم، وخاصة دهون البطن. كما أنها تساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

- الأرز الأسود

الأرز الأسود غني بالألياف ومضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وإدارة الوزن، كما وجدت في دراسة نشرت في مجلة الأبحاث . كما أن لديها مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالأرز الأبيض، مما يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن.

-التوت الأسود

التوت الأسود منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله صحيًا. تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يضيف حجمًا للطعام دون إضافة سعرات حرارية. فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول والبقاء رطبًا، وهو أمر مفيد لإدارة الوزن.

- بذور السمسم الأسود

تحتوي بذور السمسم الأسود على دهون صحية، بما في ذلك الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة، كما وجدت في دراسة نشرت في مجلة Molecules MDPI . يمكن أن تساعد هذه الدهون في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتوفير مصدر ثابت للطاقة، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات هذا الادعاء.

- العدس الأسود

العدس الأسود غني بالبروتين، وهو ضروري لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها. يمكن أن تعمل زيادة كتلة العضلات على تعزيز معدل التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة. يعزز البروتين الشعور بالشبع، مما يمكن أن يقلل من إجمالي السعرات الحرارية عن طريق كبح الجوع وتقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام. إنها مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة .

فن هذا يمكن أن يمنع انهيار الطاقة ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والعالية السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعدك بدوره على إنقاص الوزن.

