شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. أضف هذه العناصر لنظامك الغذائي لزيادة مستويات الزنك لديك والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر غالبًا بالخمول أو تعاني من تساقط الشعر المفاجئ، فإن كل هذه العلامات تشير بصمت إلى انخفاض مستويات الزنك في الجسم، حيث يدعم هذا المعدن الحيوي العديد من الوظائف في جسمك مثل عمل الأعضاء الرئيسية، وشفاء الجروح، والوظائف الأيضية، وتعزيز المناعة والصحة العامة، وفي حين أن أجسامنا تحصل على الزنك من الأطعمة التي نتناولها ويرتبط عادة بالمنتجات الحيوانية مثل اللحوم والمأكولات البحرية، ولكن هناك الكثير من الأطعمة النباتية الغنية بالزنك ويمكن أن تلبي احتياجنا اليومي بشكل طبيعي من الزنك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أطعمة نباتية تعتبر مصادر جيدة للزنك:- البقوليات

البقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا جميعها غنية بالزنك، فعلى سبيل المثال، يوفر كوب من الحمص المطبوخ حوالي 2.5 ملجم من الزنك، مما يجعله إضافة كبيرة لنظامك الغذائي.

- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور تعتبر مصادر ممتازة للزنك، وتأتي بذور اليقطين في المقدمة، حيث تحتوي أونصة واحدة فقط من بذور اليقطين على حوالي 2.2 ملجم من الزنك، وبالمثل، تعد بذور الكتان أيضًا مصدرًا جيدًا للزنك.

- الحبوب الكاملة

لا توفر الحبوب الكاملة الألياف والعناصر الغذائية الأساسية فحسب، بل تحتوي أيضًا على الزنك، مثل الأرز البني والشوفان.

- منتجات الألبان

بالنسبة للنباتيين الذين يتناولون منتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن تعد مصادر قيمة للزنك، حيث يمكن أن توفر حصة واحدة من الزبادي حوالي 1-2 ملجم من الزنك، اعتمادًا على النوع والعلامة التجارية، ويحتوي الجبن أيضًا على الزنك، على الرغم من أن الكمية تختلف حسب النوع وطريقة المعالجة.

- البيض

البيض يعتبر مصدرًا ممتازًا آخر للزنك للنباتيين، حيث توفر البيضة الكبيرة عادة حوالي 1 ملج من الزنك، إلى جانب العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والفيتامينات.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة ذات المحتوى العالي من الكاكاو غنية بالزنك بشكل مدهش، ويمكن أن يساهم تناول أونصة من الشوكولاتة الداكنة بحوالي 1 ملج من الزنك يوميًا، مما يجعلها وجبة لذيذة ومغذية.

- الخضراوات

تحتوي بعض الخضروات، مثل الفطر والسبانخ، على كميات صغيرة من الزنك، على الرغم من أنها ليست عالية مثل المصادر الأخرى، فإن دمج هذه الخضروات في وجباتك يزيد من إجمالي تناولك للزنك ويوفر مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.