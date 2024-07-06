شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون تقرحات الفم علامة على مشكلات في المعدة؟ اعرف طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في ظهور تقرحات الفم، ومن بين الأسباب الكامنة وراء ذلك أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء والعدوى بالبكتيريا الحلزونية، وغيرها، حسبما أفاد موقع "Onlymyhealth".

يمكن أن تسبب لك اضطرابات المعدة شعورًا بعدم الراحة، ويمكن أن تؤثر على الأنشطة اليومية، وعلى المدى الطويل، يمكن أن تؤثر أيضًا على جودة حياتك، وفي حين لا يشعر المرضى في بعض الحالات بأي شيء أو لا تظهر عليهم أي أعراض، فقد يُظهر بعض الأشخاص علامات معينة تشير إلى ضعف أداء الجهاز الهضمي، ومن بينها تقرحات الفم التي يمكن أن تظهر على اللثة أو الشفتين أو اللسان أو الخدين الداخليين أو سقف الفم.

عوامل توضح العلاقة بين مشاكل المعدة وقرح الفم:الاستجابة المناعية

تلعب الاستجابة المناعية دورًا مهمًا، حيث تؤدي حالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض القولون العصبي (IBD) إلى تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة أنسجة الجسم نفسه"، بما في ذلك الأغشية المخاطية في الفم، مما يؤدي إلى ظهور القروح.

نقص التغذية

هو عامل آخر، حيث تؤدي اضطرابات الجهاز الهضمي في كثير من الأحيان إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مما يضعف الغشاء المخاطي للفم ويجعله أكثر عرضة للقروح.

في بعض الأشخاص، يمكن للعدوى البكتيرية مثل جرثومة المعدة، أن تعطل التوازن في الأمعاء والميكروبيوم الفموي، مما يؤدي إلى الالتهابات والقروح، وقد نُشرت دراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، وجدت أن المرضى الذين يعانون من قرح الفم هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى جرثومة المعدة.

يمكن أن تؤدي العديد من الحالات المتعلقة بالجهاز الهضمي إلى ظهور تقرحات الفم، ويشمل ذلك:

- مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب مناعي ذاتي ينجم عن تناول الجلوتين.

- مرض كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية الذي يسبب التهابًا في أي مكان على طول الجهاز الهضمي، بما في ذلك الفم.

- التهاب القولون التقرحي، وهو شكل آخر من أشكال مرض التهاب الأمعاء الذي يؤثر في المقام الأول على القولون والمستقيم

- مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، والذي يتميز بالارتجاع الحمضي المزمن.

- جرثومة المعدة، وهي عدوى بكتيرية مرتبطة بقرحة المعدة.

- نقص التغذية، وخاصة في الفيتامينات مثل فيتامين ب12، وحمض الفوليك، والحديد، وسوء الامتصاص في حالات الجهاز الهضمي المختلفة.

الفحص المنتظم أمر بالغ الأهمية

في حين يمكن تشخيص بعض مشاكل الجهاز الهضمي من خلال الأعراض، إلا أن هناك حالات تتطلب مراقبة وفحصًا منتظمين، ويمكن أن تساعد العديد من الاختبارات التشخيصية في تحديد ما إذا كانت تقرحات الفم مرتبطة بمشاكل الجهاز الهضمي، وتشمل هذه:

- اختبارات الدم التي يمكنها التحقق من نقص التغذية، مثل الحديد، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك، وكذلك علامات الالتهاب.

- التنظير الداخلي، الذي يسمح بالتصوير المباشر للجهاز الهضمي لتحديد الالتهابات أو القرحة أو غيرها من التشوهات.

- تتضمن الخزعة فحص عينات الأنسجة من الجهاز الهضمي أو تقرحات الفم.

- يمكن أن تكشف اختبارات البراز عن وجود عدوى أو التهاب أو دم في البراز.

- بالنسبة لمرض الاضطرابات الهضمية، تعتبر الاختبارات المصليّة للأجسام المضادة والاختبارات الجينية مفيدة في التشخيص.

طرق العلاج

إن إدارة هذه الحالات (تقرحات الفم) تنطوي على معالجة مشاكل الجهاز الهضمي الأساسية مع الأدوية المناسبة، مثل مثبطات المناعة لعلاج داء الأمعاء الالتهابي أو المضادات الحيوية لعلاج جرثومة المعدة، كما أن معالجة نقص التغذية من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، مثل فيتامين ب12 والحديد وحمض الفوليك، أمر بالغ الأهمية، كما يمكن للعلاجات الموضعية، بما في ذلك المواد الهلامية التي لا تستلزم وصفة طبية وغسولات الفم، أن توفر راحة من أعراض تقرحات الفم.