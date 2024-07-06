شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الصداع علامة على التهاب المفاصل؟ اعرف الأسباب المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

الصداع هو حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفي حين أن الجفاف والتوتر وقلة النوم هي الأسباب الشائعة، فإن الصداع النابض قد يكون أيضًا أحد أعراض حالة أساسية مثل التهاب المفاصل، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

التهاب المفاصل هو مصطلح واسع النطاق يشمل أكثر من 100 حالة تؤثر على المفاصل، وتسبب الألم والالتهاب والتصلب، وفي حين أن آلام المفاصل هي الأعراض المميزة لالتهاب المفاصل، إلا أن بعض أشكاله يمكن أن تظهر بطرق مفاجئة، بما في ذلك الصداع.

ما العلاقة بين التهاب المفاصل والصداع؟

لا توجد علاقة واضحة بين التهاب المفاصل والصداع، حيث يحدث الصداع الناتج عن التهاب المفاصل بشكل خاص عندما تلتهب المفاصل الصغيرة في مؤخرة الرقبة، ويمكن أن يسبب هذا الالتهاب آلامًا في الرقبة، والتي قد تنتشر إلى الجزء الخلفي أو جانبي الرأس، خاصة إذا كانت مفاصل الرقبة العلوية متأثرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم التهاب المفاصل الذي يصيب المفصل بين الرأس والرقبة أيضًا الصداع.

فيما يلي.. الأسباب المختلفة التي قد تربط التهاب المفاصل بالصداع:الصداع العنقي

وفقا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية ينشأ هذا النوع من الصداع في العمود الفقري العنقي العلوي، وهي الفقرات الموجودة في الجزء العلوي من رقبتك والتي تدعم رأسك، ويمكن أن يؤثر هشاشة العظام، وهو الشكل الناتج عن التآكل والتلف من التهاب المفاصل، على هذه الفقرات، مما يتسبب في سوء الالتهاب، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تهيج الأعصاب في الرقبة، مما يؤدي إلى الصداع.

التهاب المفاصل الالتهابي

تتضمن الحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، وهو مرض مناعي ذاتي، يسبب التهابًا مزمنًا في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤثر هذا الالتهاب الواسع النطاق على الأنسجة المحيطة بالرأس والرقبة، مما يؤدي إلى الصداع، حيث وجدت دراسة صينية نشرت في مجلة "هيليون" إلى أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي.

فيما يلي.. بعض الأدلة التي تشير إلى أن صداعك قد يكون مرتبطًا بالتهاب المفاصل:

- الموقع: يبدأ الألم في الرقبة أو الجزء العلوي من الظهر وينتشر إلى الرأس.

- الأعراض المصاحبة: يصاحب الصداع تصلب الرقبة أو الألم أو قلة الحركة.

- نوع الصداع: هو صداع التوتر، الذي يتميز بإحساس مؤلم وممل على جانبي الرأس، أو الصداع العنقي، مع تركيز الألم في مؤخرة الرأس والرقبة.

- الأنشطة المسببة: يمكن للأنشطة التي تسبب إجهاد الرقبة، مثل استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة أو الحفاظ على وضعية سيئة، أن تؤدي إلى تفاقم الصداع.

التعامل مع الصداع الناتج عن التهاب المفاصل

إذا كنت تعاني من الصداع المتكرر، وخاصة تلك المصحوبة بألم في الرقبة، أو تصلب، أو محدودية في الحركة، فإن استشارة الطبيب أمر بالغ الأهمية، فمن المهم تحديد السبب الدقيق للألم ومعالجة أي أمراض كامنة وفقًا لذلك، وقبل أن ننسب الصداع إلى التهاب مفاصل الرقبة، من الضروري استبعاد الأسباب الأكثر خطورة.