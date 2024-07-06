شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللاعب أحمد رفعت.. كل ما تريد معرفته عن توقف عضلة القلب وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

أثار خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت ومنتخب مصر، حالة من الحزن لدى الشعب المصرى، حيث كان نبأ وفاته مفاجئاً بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية، حيث سقط مغشيا عليه أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري شهر مارس الماضى، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

في هذا التقرير نتعرف على أسباب توقف عضلة القلب وأعراضها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف قلبك عن النبض أو ينبض بسرعة كبيرة بحيث يتوقف عن ضخ الدم، أثناء السكتة القلبية، ينهار الأشخاص عادةً ويصبحون غير مستجيبين وتبدأ الأعراض دون سابق إنذار، ولهذا السبب يطلق عليه الناس أيضًا اسم السكتة القلبية المفاجئة، يمكن أن تصبح هذه الحالة التي تهدد الحياة قاتلة إذا لم تحصل على علاج فوري.

أثناء السكتة القلبية لا يعود قلبك يضخ الدم، وفي غضون دقائق، يعرض ذلك أعضائك وجسمك بالكامل لخطر الموت لأنه يجب أن يحصلوا على الأكسجين باستمرار.

أسباب السكتة القلبية

تحدث السكتة القلبية بسبب مشكلة في النظام الكهربائي لقلبك.

في السكتة القلبية، يتوقف قلبك عن النبض بانتظام بسبب مشكلة في النظام الذي يتحكم في نبضات قلبك.

أعراض السكتة القلبية بعد وفاة أحمد رفعت

قد تشمل أعراض السكتة القلبية ما يلي:

-فقدان الوعي (الإغماء).

-خفقان القلب.

-دوخة.

-الدوار.

-ضعف.

تحدث السكتة القلبية المفاجئة دون ظهور أعراض سابقة.

ماذا يحدث قبل السكتة القلبية مباشرة؟

قبل أن تصاب بالإغماء، قد تظهر عليك علامات أخرى لسكتة القلب، بما في ذلك:

-ألم صدر.

-استفراغ وغثيان.

-ضيق في التنفس.

ما الذي يسبب السكتة القلبية؟

قبل السكتة القلبية، تتجاوز النبضات السريعة غير الطبيعية فجأة النبضات الكهربائية الطبيعية التي تبدأ نبضات قلبك.

تسبب نظم القلب غير الطبيعية (عدم انتظام ضربات القلب) معظم حالات توقف القلب المفاجئ.

أكثر حالات عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة شيوعًا هي الرجفان البطيني، هذا هو إطلاق غير منتظم وغير منظم للنبضات من بطينات قلبك (الغرف السفلية).

عندما يحدث هذا، لا يستطيع قلبك ضخ الدم، عندما لا ينبض قلبك، لا توجد طريقة لتوصيل الدم الغني بالأكسجين إلى بقية الجسم.

وبدون علاج، يمكن أن تموت في غضون دقائق.