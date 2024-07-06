شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للتقبيل.. 8 أمراض تنتقل عن طريق القبلات أخطرها التهاب السحايا والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر بعض الأمراض بسهولة أكبر من غيرها، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا لانتقال العدوى هي الفم، وبمناسبة اليوم العالمى للتقبيل، الذى يوافق 6 يوليو من كل عام، نتعرف على الأمراض التي تنقلها القبلات، بحسب موقع londondoctorsclinic.

اليوم العالمى للتقبيل.. 8 أمراض تنتقل عن طريق القبلات 1. عدوى فيروس الهربس

تشكل العديد من الفيروسات عائلة فيروسات الهربس، وتشمل هذه الفيروسات فيروس ابشتاين بار، وفيروس الهربس البسيط، والفيروس المضخم للخلايا، والفيروس النطاقي الحماقي (الذي يسبب جدري الماء) يمكن أن تنتشر هذه الفيروسات أثناء التقبيل.

2. الحمى الغدية / عدد كريات الدم البيضاء (فيروس ابشتاين بار)

يُعرف داء كريات الدم البيضاء، الناجم عن فيروس إبشتاين-بار، باسم "مرض التقبيل" بسبب مدى انتشاره من خلال اللعاب المحتوي على الفيروس.

المرض مزعج إلى حد ما، ويسبب التعب الشديد وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك التهاب الحلق والحمى والضعف وتضخم الغدد الليمفاوية.

غالبًا ما يستمر المرض وأعراضه ما بين شهر أو شهرين، ولا يوجد علاج محدد سوى الراحة في الفراش، وشرب الكثير من السوائل، وتناول الطعام بشكل جيد، وتناول الأدوية المضادة للمساعدة في تخفيف الأعراض.

3. القروح الباردة (فيروس الهربس البسيط)

عادةً ما تنتج قرح البرد، والتي تُعرف غالبًا باسم "بثور الحمى"، عن فيروس الهربس البسيط 1 (HSV1)، وتنتقل عندما تلامس قرحة البرد المصابة مباشرة الغشاء المخاطي أو الجلد المكسور.

على الرغم من أن قروح البرد تكون أكثر عدوى عندما تكون مفتوحة وتسرب السوائل، إلا أنها يمكن أن تكون معدية حتى قبل ظهور الأعراض.

عندما ينشط الفيروس، تستمر الأعراض عادةً عشرة أيام وتتضمن الشعور بالحرقان أو الحكة أو الوخز، مصحوبة أحيانًا بالتهاب في الحلق أو تورم الغدد أو الحمى، تليها قرحة باردة تشفى من تلقاء نفسها يمكن لبعض الأدوية تسريع شفاء الأعراض.

4. الثآليل (فيروس الورم الحليمي البشري)

من المرجح أن تنتشر الثآليل أثناء التقبيل إذا كان هناك جرح في الجلد ومع ذلك، فإن الثآليل الفموية نادرة جدًا.

5. فيروسات الجهاز التنفسي

وتشمل هذه نزلات البرد والأنفلونزا والنكاف وغيرها الكثير وعادة ما تنتشر عن طريق الرذاذ.

6. الأنفلونزا

يمكن أن تنتشر الأنفلونزا من اليوم السابق وحتى سبعة أيام بعد ظهور الأعراض. ويسبب الحمى والسعال والضعف والتعب وآلام الجسم والتهاب الحلق. عادةً ما يتحسن الأشخاص في أقل من أسبوعين.

7. تسوس الأسنان وأمراض اللثة

عند التقبيل، تنتقل البكتيريا والفيروسات والمخاط التي تعيش في فمك لا يمكن أن ينتشر مرض اللثة في حد ذاته عن طريق التقبيل، لكن البكتيريا "السيئة" التي تسببه يمكن أن تنتشر بالتأكيد - ومن المرجح أن يحدث هذا عندما يكون الجهاز المناعي في فمك معرضًا للخطر.

تتراكم هذه الجراثيم وتشكل لوحة يمكن أن تسبب تسوس الأسنان أو أمراض اللثة (التهاب اللثة) عندما تتراكم تحت خط اللثة.

من المرجح أن يحدث انتشار "البكتيريا السيئة" إذا كان الجهاز المناعي الطبيعي لفمك معرضًا للخطر. أفضل شئ لمنع ذلك هو الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

‎عن طريق تنظيف أسنانك مرتين يوميًا واستخدام خيط الأسنان قبل النوم. هذا سيمنع البكتيريا من النمو في فمك.

يعد تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام خيط الأسنان قبل النوم أمرًا مهمًا لمنع نمو البكتيريا في فمك

8. التهاب السحايا

يمكن لكل من الفيروسات والبكتيريا أن تسبب التهاب السحايا (التهاب الغشاء المحيط بالدماغ والحبل الشوكي) الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالتهاب السحايا الفيروسي، والذي ينتشر عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي، يمكن أن يؤدي إلى إصابتك بالفيروس أيضًا، على الرغم من أنه نادرًا ما يتحول إلى التهاب السحايا.

التهاب السحايا الفيروسي أقل خطورة من التهاب السحايا الجرثومي وعادة ما يتعافى الأشخاص بدون دواء ومع ذلك، ينتشر التهاب السحايا الجرثومي عن طريق الاتصال الوثيق (مثل التقبيل) - لذلك إذا تم تشخيص إصابة شخص كنت على اتصال وثيق به بالتهاب السحايا الجرثومي، فقد يكون من المفيد رؤية الطبيب أيضًا، للاستفسار عما إذا كان ينبغي عليك تناول أي أدوية لتقليل خطر الإصابة بالتهاب السحايا.

تشمل أعراض التهاب السحايا الحمى والصداع وتيبس الرقبة والغثيان والقيء. إنها حالة خطيرة ويجب طلب المساعدة الطبية الفورية لها.