شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقول لك إن ضغطك منخفض.. الحق نفسك والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن انخفاض ضغط الدم لدى الكثير منا حالة عادية وليست خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، ولكن هذا الأمر ليس صحيحًا فإذا تُرك الضغط المنخفض دون علاج يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، لذلك لا يجب إهمال علاج أي حالة صحية قد نعانى منها تحت مسمى أنها بسيطة، وفى هذا الشأن نرصد أعراض انخفاض ضغط الدم، ومتى يجب أن نذهب للطبيب والإسعافات الأولية اللازمة للسيطرة على الحالة، وفقًا لموقع "Healthline".

وكانت الفنانة هاجر أحمد قد تعرضت لأزمة صحية، أمس، بسبب انخفاض ضغط الدم المفاجئ، ذهبت على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، حيث تم وضعها تحت جهاز التنفس للسيطرة على حالتها قبل الخروج من المستشفى.

ما انخفاض ضغط الدم؟

يشير انخفاض ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوى في مقياس ضغط الدم) أقل من 90 ملم زئبق، أو عندما أو يقل ضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلى في مقياس ضغط الدم) عن 60 ملم زئبق.

فيما يلى.. أعراض انخفاض ضغط الدم:

- الشعور بالضعف والتعب

- الجفاف

- الغثيان

- خفقان القلب

- الدوار والإغماء

- صعوبة في التركيز وعدم وضوح الرؤية

- ضيق في التنفس

- آلام الرقبة أو الظهر

- برودة الجسم وتعرق الجلد وقد يزداد معدل التنفس ويصبح النبض ضعيفًا

ما أسباب انخفاض ضغط الدم؟

- الحمل خاصة في الأسابيع الأولى

- عوامل وراثية

- الجفاف

- تناول أدوية معينة تسبب انخفاض ضغط الدم

- مشكلة في القلب

- مشكلة في الغدد الصماء، مثل قصور الغدة الدرقية

كيف يمكن السيطرة على انخفاض ضغط الدم.. ومتى يستوجب الذهاب للطبيب؟

إذا كنت تعانى من انخفاض ضغط الدم وظهرت عليك بعض الأعراض، يمكنك إتباع بعض الإجراءات من منزلك للسيطرة على ضغطك، وتشمل:

- حافظ على رطوبتك من خلال شرب المزيد من الماء

- تناول أطعمة تحتوى على الملح لضبط الضغط لديك

- يمكنك تناول كوبًا من عصير الطماطم حيث يساعد في خفض ضغط الدم

إذا لم تشعر بأى تحسن واستمرت لديك أعراض انخفاض ضغط الدم، وقتها يجب الذهاب إلى الطبيب لتلقى العلاج المناسب، فلا يجب أن تترك هذه الحالة بدون علاج فقد تؤدى لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة عند ظهور أعراض أو تطورها، مثل:

- الطفح الجلدي

- ضيق التنفس

- تورم في الفم أو اللسان أو الحلق أو الشفتين

- الشعور المتكرر بالدوار أو الغثيان

- صعوبة في البلع

- ارتفاع معدل ضربات القلب