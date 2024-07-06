شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للأمراض الحيوانية.. 10 أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم باليوم العالمي للأمراض الحيوانية 6 يوليو من كل عام، وهو يمثل فرصة لزيادة الوعي بالأمراض الحيوانية المنشأ - تلك التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر، مع التهديدات الصحية الناشئة، يصبح فهم الأمراض الحيوانية المنشأ والوقاية منها أمرًا بالغ الأهمية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وفيما يلي 10 أمراض حيوانية المنشأ شائعة وطرق الوقاية منها 1. داء الكلب

وفقًا للدراسات، فإن داء الكلب هو مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي المركزي. وينتقل عادة عن طريق لدغة حيوان مصاب، غالبًا الكلاب.

الوقاية: إن تطعيم الحيوانات الأليفة ضد داء الكلب، وتجنب الاتصال بالحيوانات البرية، وطلب العناية الطبية الفورية في حالة التعرض لعضة هي تدابير الوقاية الرئيسية.

2. مرض لايم

مرض لايم، الذي تسببه بكتيريا بوريليا بورغدورفيري، ينتقل عن طريق لدغة القراد ذي الأرجل السوداء المصاب.

الوقاية: يمكن أن يساعد استخدام طارد الحشرات، وارتداء الأكمام الطويلة والسراويل في المناطق المشجرة، والتحقق من وجود القراد بعد الأنشطة الخارجية في الوقاية من مرض لايم.

3. داء السالمونيلا

تشير الأبحاث إلى أن السالمونيلا هي عدوى تسببها بكتيريا السالمونيلا، والتي توجد عادة في الأطعمة أو المياه الملوثة.

الوقاية: يعد طهي الطعام بشكل صحيح، وممارسة نظافة اليدين الجيدة، وتجنب البيض واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا أمرًا ضروريًا للوقاية من داء السالمونيلا.

4. فيروس غرب النيل

ينتشر هذا الفيروس في المقام الأول عن طريق البعوض الذي يلدغ الطيور المصابة. ويمكن أن يسبب أمراضًا عصبية لدى البشر.

الوقاية: يمكن تقليل خطر الإصابة بفيروس غرب النيل عن طريق استخدام طارد البعوض، وارتداء الملابس الواقية، والتخلص من المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض.

5. فيروس هانتا

ينتقل فيروس هانتا عن طريق ملامسة بول القوارض أو فضلاتها أو لعابها، ويمكن أن يسبب أمراضًا تنفسية شديدة.

الوقاية: إن إبقاء المنازل وأماكن العمل خالية من القوارض، وإغلاق نقاط الدخول المحتملة، واستخدام معدات الحماية عند تنظيف المناطق الموبوءة بالقوارض هي تدابير وقائية حاسمة.

6. أنفلونزا الطيور

تُعرف أنفلونزا الطيور أيضًا باسم إنفلونزا الطيور، وهي ناجمة عن فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الطيور في المقام الأول ولكنها قد تصيب البشر في بعض الأحيان.

الوقاية: إن تجنب الاتصال بالطيور المصابة، والتعامل السليم مع الدواجن وطهيها، ومراقبة تفشي المرض كلها أمور مهمة للوقاية.

7. داء البروسيلات

تسبب بكتيريا البروسيلا مرض داء البروسيلا. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن هذه البكتيريا تصيب بشكل رئيسي الأبقار والخنازير والماعز والأغنام والكلاب. وتضيف المنظمة: "يصاب البشر عادة بهذا المرض من خلال الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة، أو من خلال تناول أو شرب منتجات حيوانية ملوثة أو استنشاق العوامل المحمولة جواً".

الوقاية: يعد استخدام الملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات، وتناول منتجات الألبان المبسترة، وتطعيم الماشية من الخطوات الوقائية الرئيسية.

8. داء الليبتوسبيروسيس

تنتج داء الليبتوسبيروسيس عن بكتيريا الليبتوسبيرا، والتي توجد غالبًا في المياه الملوثة ببول الحيوانات. ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن داء الليبتوسبيروسيس، بدون علاج، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى والتهاب السحايا (التهاب الغشاء المحيط بالمخ والحبل الشوكي) وفشل الكبد وصعوبة التنفس وحتى الموت.

الوقاية: تجنب السباحة في المياه الملوثة المحتملة، وارتداء معدات الحماية أثناء الأنشطة الخارجية، والحفاظ على النظافة الجيدة يمكن أن يمنع الإصابة بداء الليبتوسبيروسيس.

9. مرض فيروس الإيبولا

الإيبولا هو مرض فيروسي حاد ينتقل عن طريق ملامسة الدم أو السوائل الجسدية للحيوانات المصابة أو البشر.

الوقاية: إن تجنب الاتصال بالأفراد والحيوانات المصابة، وممارسة النظافة الجيدة، واتباع إرشادات الصحة العامة أثناء تفشي المرض أمر ضروري.

10. الطاعون

يتسبب في الطاعون بكتيريا يرسينيا بيستيس، وينتشر عادة عن طريق البراغيث التي تتغذى على القوارض المصابة.

الوقاية: يمكن أن يساعد تقليل موائل القوارض، واستخدام منتجات مكافحة البراغيث على الحيوانات الأليفة، والحفاظ على الصرف الصحي الجيد في منع الطاعون.

التدابير الوقائية العامة للأمراض المشتركة بين البشر

النظافة والصرف الصحي: غسل اليدين بانتظام، وخاصة بعد التعامل مع الحيوانات أو المنتجات الحيوانية، والحفاظ على بيئة معيشية نظيفة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ.

التطعيم: إن تطعيم الحيوانات الأليفة والماشية ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان يحمي الحيوانات والبشر على حد سواء.

سلامة الغذاء: إن طهي الطعام بشكل صحيح، وتجنب المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، وممارسة نظافة الغذاء الجيدة كلها أمور بالغة الأهمية.

مكافحة النواقل: إن استخدام طارد الحشرات وارتداء الملابس الواقية والتخلص من المياه الراكدة يمكن أن يساعد في مكافحة النواقل مثل البعوض والقراد.







