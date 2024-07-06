شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى اقتراب الإصابة بنوبة قلبية.. منها التعب والإغماء والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تشكل أمراض القلب عبئًا كبيرًا، يعتقد معظم الناس أنها تظهر فجأة، دون أي إشارات تحذيرية من الجسم. ومع ذلك، من المهم جدًا التعرف على هذه الإشارات، ليس فقط لحماية صحتك، بل وأيضًا لإنقاذ أرواح من حولك. وفقا لما نشره موقع learnitwise.

العلامات التحذيرية للنوبة القلبية التعب

التعب هو حالة من الضعف الجسدي، وهي حالة يحتاج فيها الجسم إلى النوم وفي نفس الوقت يكون لديه القليل من الطاقة والقوة. يحدث هذا غالبًا بعد يوم شاق ومجهد، ولكن إذا شعرت بالتعب دون سبب، فاحرص على إبقاء عينيك مفتوحتين، حرفيًا. يمكن أن تكون علامات التحذير من السكتة القلبية هي الإرهاق والتعب غير المبرر. لذا إذا لم تعد قادرًا على القيام بالأشياء اليومية، فربما يعني ذلك أن كمية الدم في قلبك قد انخفضت. هذه علامات شائعة جدًا وتؤدي أيضًا إلى النوم المفرط. إذا أثرت عليك مثل هذه الحالة واستمرت لفترة طويلة، فيجب عليك الاتصال بطبيبك لمعرفة سبب هذا التعب وما يجب فعله حيال ذلك.

فقدان الوعي

هل تفقد الوعي أحيانًا و تصاب بالإغماء كثيرًا، قد يكون هذا بالتأكيد علامة تحذيرية لأمراض القلب. يمكن أن يحدث فقدان الوعي بسبب عدة أشياء، مثل المجهود البدني الشديد والألم والجفاف. يؤدي نقص الدم في المخ إلى الإغماء.

قد يكون أحد الأسباب هو أمراض القلب، حيث تبدأ عادة بانخفاض ضغط الدم، مما يؤدي بدوره إلى نقص الأكسجين في الدم. يصف غالبية المصابين بتسرع القلب وبطء القلب أنهم عانوا في البداية من نوبات إغماء. لذلك إذا اشتكى الأشخاص من حولك من الإغماء أو الإغماء، فإنهم ينصحونك بشدة بزيارة الطبيب!.

زيادة الوزن بسرعة

أحد الأعراض المحتملة لأمراض القلب هو تراكم السوائل، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والتورم وزيادة الوزن بشكل كبير في النهاية.

على الرغم من أنه يمكنك تخفيف هذه الأعراض بالعلاجات، فمن المهم مراقبة تغيرات الوزن بانتظام واستشارة الطبيب. فالزيادة السريعة الملحوظة في الوزن لا يمكن أن تكون صحية على الإطلاق وقد تؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى.

الغثيان وفقدان الشهية

عسر الهضم والغثيان وفقدان الشهية كلها أسباب لقصور القلب وتؤدي إلى الانتفاخ، وكل هذه الأعراض قد تكون أيضًا علامات على مشاكل في القلب، فإذا ظهرت هذه الأعراض فجأة، اذهب إلى الطبيب.

