شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكرى.. أنظمة غذائية للتحكم فى مستوى السكر والان مع تفاصيل الخبر

تتطلب إدارة مرض السكري اتباع نهج شامل، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا، يساعد النظام الغذائي الصحي في تنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على وزن صحي، ومنع المضاعفات المرتبطة بمستويات السكر في الدم غير المتوازنة.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب أن يكون نظامك الغذائي غنيًا بالألياف، ومنخفض الدهون غير الصحية، وغنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية. من خلال التركيز على الأطعمة الكاملة والمعالجة بشكل بسيط، يمكنك التحكم بشكل أفضل في مستويات الجلوكوز في الدم. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

أفضل الأنظمة الغذائية 1. النظام الغذائي المتوسطي

تشتهر حمية البحر الأبيض المتوسط بفوائدها الصحية للقلب، فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. ولأنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، فهي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب ، مما يجعلها مثالية لإدارة مرض السكري. وتركز على الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل الشعير والقمح الكامل والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبقوليات، يمكن لهذه الأطعمة تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لإدارة مرض السكري.

2. اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

من خلال تقليل تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والوجبات الخفيفة السكرية، يمكنك تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري. وجدت دراسة نشرتها Frontiers in Nutrition أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يعمل على استقرار مستويات الجلوكوز، وإدارة مرض السكري. يتضمن هذا النظام الغذائي أطعمة مثل:

الخضروات غير النشوية مثل البروكلي والسبانخ والفلفل

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والتوفو

الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون

الكربوهيدرات

3. حمية داش

على عكس الأنظمة الغذائية العصرية التي يصعب الالتزام بها، فإن نظام DASH الغذائي سهل البدء به واتباعه، نظرًا لأن الأشخاص المصابين بالسكري معرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أكثر من الأشخاص غير المصابين بالسكري، فإن هذا النظام الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، وفقًا لدراسة نشرتها الجمعية الأمريكية للسكري، يركز هذا النظام على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب.

4. النظام الغذائي النباتي

يركز النظام الغذائي القائم على النباتات على الأطعمة المشتقة من النباتات مع التقليل من المنتجات الحيوانية أو التخلص منها تمامًا. ويشمل هذا النظام الغذائي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة (مثل الأرز البني والشوفان ومنتجات القمح الكامل) والبقوليات والمكسرات (مثل الفول والعدس والمكسرات).

5. نظام غذائي منخفض المؤشر الجلوكوزي

يمكن أن تؤثر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض على مستويات السكر في الدم. يتضمن النظام الغذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي استبدال الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، لتقليل مخاطر ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مفاجئ، مما يجعلها مفيدة لإدارة مرض السكري.