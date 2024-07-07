شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تؤكد لك إصابتك بضعف الساقين.. أكثر من سبب لهذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 05:00 ص

ضعف الساقين حالة مرضية تصيب الكثير من الاشخاص دون أن يدري أنها حاله مرضية تحتاج إلى العناية والاهتمام والمتابعة لدى المختص، وفقا لتقرير نشر في موقع e medicine health.

ضعف الساقين مشكلة لها الكثير من الأسباب التي قد تؤدي الى الإصابة بها على المدى الطويل والتي من اهمها:

التعرض للمواد الكيميائية في الكثير من الأحيان قد يؤدي الى هذه المشكلة.

التعرض لبعض السموم.

الأصابة ببعض الأمراض مثل ضمور العضلات.

أمراض الشلل.

الاعتلالات العصبية المختلفة قد تؤدي إلى هذه المشكلة.

اعتلالات الأعصاب.

الإصابة ببعض المتلازمات التي تؤدي إلى ضعف الساق الشديد.

تكرار الحالات الالتهابية.

بعض أنواع العدوى الناتجة عن البكتيريا أو الفيروسات.

بعض التأثيرات غير الجيدة لبعض الأدوية التي تؤخذ على المدى الطويل.

الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية.

أما عن أعراض ضعف الساقين والتي من خلالها يمكن أن يكتشف المريض اصابته بهذه المشكلة منذ أمد طويل فهي:

يشعر المريض بحالة من الألم في الساقين بشكل متكرر ولا تشفى منهم.

حالة من التنميل المتكرر لا يمكن التحكم فيها.

حالة من الخدر في الساق او الساقين.

شلل في الحالات المتقدمة.

صعوبات حادة في المشي بشكل مريح أو في الوقوف بشكل سليم.



آلام في الظهر مبرحة وملحوظة ولا تختفي.

كل ما سبق من أسباب وعوامل وأعراض لابد وأن تؤكد الإصابة بضعف الساقين، وهو ما يحتاج إلى زياره الطبيب المختص الذي يتابع الحالة ويصف لها نظام رياضي وغذائي ودوائي إن احتاج الأمر في بعض الحالات يلتزم بها لتخفيف حدة التهاب الساقين وضعفهما.