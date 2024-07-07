شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فرفوش وحافظ على صحة جهازك العصبى.. 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

التخلص والقضاء علي التوتر والقلق تعد من أبرز الأمور التي يسعي لتحقيقها الكثيرون، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض النصائح المهمة التي تعمل علي دعم الجهاز العصبي وتساعده في الشعور بالإسترخاء.

أشار التقرير، إلى أنه عندما نتعرض للتوتر والقلق، ينتقل الجهاز العصبي إلى وضع القتال أو الهروب كاستجابة للتوتر، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة شعور الجسم باليقظة، وهذه حالة من الحركة والفوضى، وهي حيوية لبقائك، فتنتقل بشكل طبيعي إلى داخل وخارج هذا النظام ، ولكن عندما تكون هناك ضغوطات مستمرة أو قلق أو صدمة سابقة، يمكن أن تؤثر هذه الحالة المتزايدة على وظيفة الجهاز العصبي والجسم والعقل.

فيساعد الاستحمام بالماء البارد على التخلص من التوتر والضغط النفسي في الجسم، كما يساعد في دعم وظائف الجهاز العصبي الصحية وتقليل تكرار الإصابة بالعدوى.

إن تعريض الجسم للكمادات الدافئة أو الاستحمام بالماء الساخن أو الحمامات الساخنة له تأثيرات مضادة للالتهابات ويساعد في دعم مستويات السكر في الدم الصحية.

ويساعد التدليك الصحي في إرسال إشارة إلى الجهاز العصبي تفيد بأنه في أمان وهذا يساعد في تخفيف التوتر القلبي الوعائي.

يمكن أن يكون الكافيين منشطًا جدًا للجهاز العصبي، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والكوليسترول وهرمونات التوتر. يمكن أن يساعد تناول كمية أقل من الكافيين في تغذية الجهاز العصبي.



كما أن زيادة الوزن قد تساعد في توفير المدخلات الحسية العميقة للجسم والعقل. كما أن إضافة البطانيات الثقيلة من الطرق التي تغذي الجهاز العصبي وتجعله يشعر بالأمان.

