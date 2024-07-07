شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للشيكولاتة.. اعرف أفضل نوع يمكنك تناوله وفوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 7 يوليو باليوم العالمى للشيكولاته، وبهذه المناسبة نتعرف على أفضل نوع شيكولاته يمكنك تناوله، وهى الشيكولاته الداكنة، لذا في هذا التقرير نتعرف على فوائد الشيكولاته الداكنة لصحتك، بحسب موقع everydayhealth.

اليوم العالمى للشيكولاته.. هذا أفضل نوع يمكنك تناوله وفوائده لصحتك1. الوقاية من أمراض القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

واحدة من أكبر الفوائد هو الدور الذي قد تلعبه الشيكولاته الداكنة في تحسين صحة القلب. وجدت دراسة جديدة أن المشاركين الذين تناولوا الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع كان لديهم خطر أقل بنسبة 8% للإصابة بانسداد الشرايين.

تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة هي التي تحافظ على صحة القلب. تساعد هذه المواد الكيميائية على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يتسبب في استرخاء الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.

2. تحسين الإدراك ومنع فقدان الذاكرة وتحسين المزاج

تشير الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسب عالية من الكاكاو، مثل 70 %، قد يفيد دماغك. تشير بعض الأبحاث إلى أن الشوكولاتة تحفز النشاط العصبي في مناطق الدماغ المرتبطة بالمتعة والمكافأة، مما يقلل بدوره من التوتر ويحسن مزاجك.

وجدت دراسة أنه يمكن تعزيز الذاكرة والتعلم عن طريق استهلاك الشوكولاتة. وذلك بسبب وجود مادة الفلافونويد في حبوب الكاكاو، والتي تميل إلى التراكم في مناطق الدماغ المسؤولة عن تلك الوظائف وقد ربطت المزيد من الأبحاث استهلاك الشوكولاتة الداكنة بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

3. تحسن مستويات السكر في الدم وتقلل خطر الإصابة بمرض السكري

أظهرت الدراسات أن تناول كميات صحية من الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو يمكن أن يحسن بالفعل كيفية استقلاب الجسم للجلوكوز عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي. تسبب مقاومة الأنسولين ارتفاع نسبة الجلوكوز (السكر) في الدم وهي السمة المميزة لمرض السكري من النوع 2.

في إحدى الدراسات، وجد أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي يعتقد العلماء أنه السبب الرئيسي لمقاومة الأنسولين.

من خلال تحسين حساسية الجسم للأنسولين، يتم تقليل المقاومة وقد ينخفض أيضًا خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري.

4. الشوكولاتة مفيدة لأمعائك وقد تساعد في إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تلعب دورًا في التحكم في الشهية، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره في إنقاص الوزن.

تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة قبل أو بعد الوجبات يحفز الهرمونات التي تشير إلى الدماغ بأنك تشعر بالشبع، لذا فإن تناول أكثر من الكمية الموصى بها يوميا يمكن أن يبطل أي خسارة محتملة في الوزن.