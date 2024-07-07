أمانة منطقة الباحة تنفذ أكثر من 3200 زيارة تفتيشية صحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة-الباحة

الخليج 365_الباحة

نفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 3221 زيارة تفتيشية صحية, خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن تحرير 586 مخالفة للإجراءات الصحية، و 218 إنذارًا، وإغلاق 203 محال، ومصادرة 1890 كيلوجرامًا.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط