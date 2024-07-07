شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض سكر.. 5 أطعمة ومشروبات يجب التوقف عنها تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكري من المشاكل الصحية الشائعة، وغالبًا ما يبدأ التعامل معه بشكل فعال باختيارات غذائية صحيحة، حيث يمكن أن تسبب بعض الأطعمة والمشروبات ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم، ما يجعلها محفوفة بالمخاطر بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 أطعمة ومشروبات شائعة يجب على مرضى السكري تجنبها للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم مستقرة:

السيطرة على الرغبة في تناول الحلويات

تحتوي الحلويات على كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات المكررة، ويمكن أن تتسبب هذه الأطعمة في ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وتساهم في مقاومة الأنسولين بمرور الوقت، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الهندية للغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فإن الاستهلاك المرتفع للأطعمة السكرية يعد عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري، وتؤكد الدراسة على ضرورة قيام مرضى السكري بالحد من تناول الحلويات الغنية بالسكر للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

المشروبات وعصائر الفاكهة المحلاة بالسكر الإضافي

تحتوي المشروبات وعصائر الفاكهة المحلاة بالسكر المضاف والمشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز في الدم، كما أنها توفر قيمة غذائية قليلة، مما يجعلها خيارًا سيئًا لمرضى السكر، ويظهر تقرير من مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري، لذلك يقترح خبراء الصحة أن مرضى السكر يجب أن يستبدلوا هذه المشروبات بالماء أو شاي الأعشاب غير المحلى أو مشروبات الفاكهة الطازجة.

الأرز الأبيض والحبوب المكررة

الأرز الأبيض هو غذاء أساسي وله مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، وهذا يعني أنه يتم هضمه بسرعة، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، كما تشكل الحبوب المكررة الأخرى مخاطر مماثلة، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة The BMJ أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأرز الأبيض مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويمكن أن يساعد التحول إلى الأرز البني أو الحبوب الكاملة في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية.

وجبات خفيفة مقلية

تحتوي الوجبات الخفيفة المقلية مثل السمبوسة والبطاطس المقلية على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة، ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، مما يجعلها ضارة بشكل خاص لمرضى السكري، وتسلط الأبحاث في المجلة الدولية لمرض السكري في البلدان النامية، الضوء على الآثار السلبية لتناول الأطعمة المقلية على حساسية الأنسولين وإدارة الوزن لدى الأفراد المصابين بمرض السكري.

منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الجبن والحليب كامل الدسم، غنية بالدهون المشبعة، ويمكن أن تزيد هذه الدهون من مقاومة الأنسولين وتساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يعقد إدارة مرض السكري، وتشير مجلة السكري والاضطرابات الأيضية إلى أن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يرتبط بزيادة خطر مقاومة الأنسولين وضعف التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذلك اختر منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون لإدارة أفضل لمستويات السكر في الدم.