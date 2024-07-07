شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار ببصرك وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر صحة العين بشكل كبير بارتفاع ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى أمراض مثل الاعتلال العصبي البصري، واعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، لذا من الضروري توخي الحذر ومنع هذه المشاكل الخطيرة للحفاظ على بصرك، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للوقاية من أمراض العيون الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع تايمز ناو.

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة طبية منتشرة على نطاق واسع وتؤثر على الملايين على مستوى العالم ويطلق عليه أيضًا "القاتل الصامت" نظرًا لقدرته على إيذاء الجسم دون ظهور علامات واضحة، تعد تأثيرات ارتفاع ضغط الدم على صحة العين من بين الآثار الجانبية الأقل شهرة، ارتفاع ضغط الدم لديه القدرة على الإضرار بجميع الأوعية الدموية في الجسم، بما في ذلك العينين. يتم إمداد شبكية العين، وهي طبقة العين الحساسة للضوء، عن طريق شبكة من الأوردة الدموية المجهرية الموجودة في جميع أنحاء العينين. يمكن أن تتضرر هذه الأوعية الحساسة بسبب ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت، مما قد يؤدي إلى العديد من مشاكل العين.

أمراض العيون الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم: 1. اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو أحد أكثر العواقب وضوحًا لارتفاع ضغط الدم في العين. ينشأ هذا الاضطراب من تلف الأوعية الدموية في شبكية العين بسبب ارتفاع الضغط. تظهر الأوعية الدموية في شبكية العين تغيرات طفيفة في اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم المعتدل، حيث تميل الشرايين إلى التضييق.

يتطور المرض إلى اعتلال الشبكية الخفيف الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، والذي يتميز بتشوهات مثل نزيف الشبكية (النزيف)، والإفرازات (تسرب السوائل)، وتمدد الأوعية الدموية الدقيقة (انتفاخات الأوعية الدموية الصغيرة). إذا تأخر علاج اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم الشديد، فهناك احتمال أن تتفاقم الحالة وتتسبب في وذمة القرص البصري، مما يستلزم نزيفًا واسع النطاق في شبكية العين والعمى في النهاية.

2. الاعتلال العصبي البصري

الاعتلال العصبي البصري الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو حالة تتميز بتلف العصب البصري، المسؤول عن إرسال المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ. ويعتبر هذا بمثابة حالة طبية طارئة وقد يسبب العمى. قد تكون التغيرات المفاجئة في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو فقدانها التام في إحدى العينين أو كلتيهما، من الأعراض.

3. اعتلال المشيمية

طبقة الأوعية الدموية التي تسمى المشيمية، والتي تقع بين شبكية العين والصلبة (الجزء الأبيض من العين)، يمكن أن تتأثر أيضًا بارتفاع ضغط الدم. عندما ينقطع إمداد الدم إلى هذه الطبقة، تموت خلايا الظهارة الصبغية الشبكية وتنتج مشاكل بصرية عن اعتلال المشيمية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحاد الشديد والذين هم أصغر سنا يميلون إلى الإصابة بهذه الحالة بشكل متكرر أكثر.

الأعراض التي يجب الحذر منها

على الرغم من أن اضطرابات العين المرتبطة بارتفاع ضغط الدم قد تظهر بدون أعراض، إلا أن فحوصات العين الروتينية ضرورية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الأعراض التي قد تشير إلى مشاكل مرتبطة بارتفاع ضغط الدم في العين:

ضعف البصر أو ضبابيته

عدم الراحة أو الألم في العينين

خلال الفحص الشامل للعيون، يمكن لطبيب العيون تحديد إصابة العين بارتفاع ضغط الدم. وعادة ما يشمل هذا التحقيق ما يلي:

1. يقوم اختبار حدة البصر بتقييم رؤيتك على مسافات مختلفة.

2. باستخدام منظار العين يستطيع الطبيب فحص شبكية العين والعصب البصري الموجود في الجزء الخلفي من العين.

3. تصوير قاع العين: يلتقط شبكية العين بتفاصيل دقيقة.

4. يتم حقن صبغة في الدورة الدموية أثناء تصوير الأوعية بالفلورسين لإضاءة الأوعية الدموية في شبكية العين.

نصائح للوقاية لحماية عينيك

الحفاظ على صحة العين الجيدة يتطلب الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه بكفاءة. يمكن أن تساعد النصائح التالية في حماية عينيك من التلف.

غالبًا ما تكون الأدوية مطلوبة لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأفراد.

يجب عليك الاستمرار في اتباع دورة العلاج الموصى بها وتناول الأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.

من الضروري إجراء فحوصات روتينية لضغط الدم لضمان اكتشاف ارتفاع ضغط الدم مبكرًا وعلاجه بشكل مناسب.

يمكن للأشخاص مراقبة ضغط الدم لديهم واكتشاف أي اتجاهات مثيرة للقلق بمساعدة أدوات المراقبة المنزلية.

يمكن أن يكون لتغييرات نمط الحياة تأثير كبير على ضغط الدم والصحة العامة. يعد تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع استهلاك كميات أقل من الملح أحد التعديلات الرئيسية.

