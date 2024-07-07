فيكتوريا الصخرة التي يستند عليها كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا تخاف داونينغ ستريت و قد تكون مصدر قوّته

مع نهاية هذا الأسبوع، تستقر زوجة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ، الليدي فيكتوريا أو كما يحلو لها تسميتها ب "فيك" في منزلها الجديد خلف الباب الأسود الشهير في ١٠ داوننغ ستريت مقر رئاسة الحكومة .ووفقاً لمقرّبين منها ، فإن فيكتوريا ستارمر كانت "تخاف " الانتقال إلى الرقم 10. ومع ذلك،

فإن فيك، التي تُعرف عالمياً باسم السيدة ستارمر، تشارك زوجها مخاوفه حول كيفية تأقلمها وأطفالهم، ابنهم البالغ من العمر 16 عامًا وابنتهم البالغة من العمر 13 عامًا، مع الحياة فوق المتجر وتحت الأضواء في الرقم 10.

هي حتى قلقة بشأن كيفية تأقلم قطة العائلة، جوجو، بجانب لاري، الذي يسيطر على المكان في داونينغ ستريت. يقول أحد الأصدقاء: "هي تخشى ولكنها تتقبل ذلك".

بالنسبة لامرأة شديدة الخصوصية، كان عليها أن تواجه كل الكاميرات التي تركزت عليها الأسبوع الماضي عندما دخلت داونينغ ستريت، مرتدية فستان أحمر بقيمة 275 جنيه إسترليني من العلامة التجارية البريطانية ME+EM. تأسست هذه الشركة في عام 2009 على يد كلير هورنبي، بشعار "الأناقة الذكية للنساء الذكيات". في يوم الانتخابات أيضًا اختارت هذه العلامة، مرتدية جاكيت قصير من التويد الأبيض بقيمة 295 جنيه إسترليني.

فيك، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، عاشت في نفس زاوية شمال لندن طوال حياتها. أخبرت أصدقاءها بأنها مترددة في مغادرة منزل العائلة، حيث تعيش مع ستارمر منذ أن تزوجا قبل 17 عامًا. لديهم دائرة من الأصدقاء والجيران في كينتيش تاون، وهم معتادون على الذهاب إلى حانتهم المحلية، "ذا باينابل"، حيث تم تصويرهم وهم يتناولون مشروب في يوم عيد الميلاد.

فيك، التي تعمل في الصحة المهنية في NHS وقد خدمت أيضًا كحاكمة مدرسة، قامت بعدد قليل من الظهور العلني منذ أن تم انتخاب ستارمر زعيم لحزب العمال في عام 2020. أبرزها، تم تصوير الزوجين يتبادلان قبلة في مؤتمر الحزب في ليفربول العام الماضي. كما تم تصويرها الشهر الماضي مع زوجها خلال حضور حفل لتايلور سويفت، حيث كانت ابنة الزوجين تعرف كلمات "كل أغنية من كل ألبوم" للنجمة البوب، ومزحت بأن أغنيته المفضلة هي "تغيير".

تشير الطلّات القصيرة إلى أن فيك قد تكون أصل سياسي كبير. ولكن هل ترغب في ذلك؟ عندما احتفلت بعيد ميلادها الخمسين في حانة أخرى شمال لندن في يونيو الماضي، كان النائبة الوحيد الحاضر هو كارولين هاريس. أصبحت العائلة قريبة جدًا من هاريس، التي هي نائبة عن سوانسي إيست، لدرجة أنهم غالب ما يقضون العطلات معاً.و لديهم بعض الأصدقاء السياسيين الآخرين ولكن "ليسوا بالضبط مجموعة نوتينغ هيل"، كما يقول أحد الحلفاء.

بدأت الحقيقة بأنهم سيصبحون قريب العائلة الأولى في بريطانيا تشرق عليهم مع اتساع الفارق في استطلاعات الرأي. في بداية العام، سمح ستارمر لنائبة المحرر السياسي في ITV، أنوشكا أستها، بمتابعته لمدة ثلاثة أشهر لبرنامج شخصي مدته 30 دقيقة.

و قدّم زوجته لأستها ،واعترف بأن احتمال نقل عائلته إلى داونينغ ستريت كان "يبقيه مستيقظ طوال الليل". قال إن ابنته مزحت بأنها لن تأتي معهم إلى الرقم 10، مفضلة البقاء في كينتيش تاون، لقربها من أصدقائها.

يبدو أن ستارمر قلق بشكل خاص بشأن قضاء أطفاله سنوات مراهقتهم تحت الأضواء. و يُفهم أنهم واجهوا وقت صعب في المدرسة بسبب الردود السياسية على الحرب بين إسرائيل وحماس، وأولياء أمورهم قلقون بالفعل بشأن الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي.

و أبلغ ستارمر برنامج "صباح الأحد مع تريفور فيليبس" على قناة سكاي نيوز: "أنا أحاول بشدة حمايتهم، ولكنني أعلم أن ذلك سيكون صعبًا وأشعر بالقلق حيال ذلك. تلك هي أعمار صعبة."

في الوقت نفسه، تتطلع فيك لمواصلة عملها. قال ستارمر في بداية الحملة: "ستستمر في العمل، تريد ذلك وتحب ما تفعله. هذا جيد بالنسبة لي لأنه يمنحني نظرة ثاقبة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية."

و بقول أحد الأصدقاء: "هي سند كير". وأضاف: "لم يتخذ أي قرار بدون استشارتها." واعترف ستارمر بذلك قائلاً: "هي دعمي الكامل وشريكتي. لم توقّع على هذا لكنها جزء مركزي منه."

يقول أحد الأصدقاء: "فيك ذكية سياسياً. على عكس الكثير من الناس في السياسة، هي قادرة على تجاوز الهراء ولا تقدر عندما يحاول الناس خداعها. هي متواضعة وذكية جداً."

جذورها من الطبقة المتوسطة. نشأت في شمال لندن والتحقت بمدرسة جوسبل أوك الابتدائية ثم مدرسة تشانينغ، وهي مدرسة نهارية خاصة في هايغيت المجاورة.

وُلدت فيكتوريا ألكساندر لأب بولندي يهودي، ولديها أخت. تستمر فيك في ممارسة الديانة وغالبًا ما تنضم العائلة إلى والدها في عشاء السبت. يصر زعيم حزب العمال على أنه "باستثناء الأسابيع الاستثنائية"، يكون في المنزل بحلول الساعة 6 مساءً يوم الجمعة، ويقضي الكثير من المساء في الجدال حول ما إذا كان يجب طلب الطعام من الخارج وأي فيلم يشاهدونه.

درست فيك القانون وعلم الاجتماع في جامعة كارديف والتقت بزوجها المستقبلي عندما كانا يعملان كمحامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كان ستارمر يمارس مهنة المحاماة في دوتي ستريت تشامبرز. طلب منها إعداد وثائق لقضية كان يعمل عليها. عندما وصف اللحظة في برنامج "حكايات الحياة مع بيرس مورغان" في عام 2021، تذكر ستارمر أنه سمعها تقول: "من يظن نفسه هذا اللعين؟" بعد أن شكك في دقتها.

سرعان ما طلب ستارمر من فيك الخروج، ولكنها رفضته. في النهاية، طلبت منه فيك، التي تصغره بـ 11 عامًا، الخ

روج. تزوج الزوجان في عام 2007.

يقول أحد الأصدقاء: "إنها قصة حب حقيقية. هي مرساته. لكن كما أقول له دائمًا، هو بالتأكيد محظوظ بها."

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