شكرا لقرائتكم خبر عن لو قرقرة البطن بتحرجك.. اعرف سبب حدوثها وعلاجات طبيعية لها والان مع تفاصيل الخبر

قرقرة البطن هى حالة شائعة تحدث بسبب الجوع الشديد، أو الهضم البطيء أو غير المكتمل، أو حتى استهلاك بعض الأطعمة التي لا يستطيع جسمك تحملها، فى السطور التالية نتعرف على بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من هذه المشكلة المحرجة، بحسب موقع تايمز ناو.

إن أصوات القرقرة الصادرة من معدتك لا تصدر دائمًا من المعدة، لأنها يمكن أن تأتي أيضًا من الأمعاء الدقيقة على طول الجهاز الهضمي.

ويمكن أن يحدث هذا الصوت لأسباب مثل الهضم - عندما يصل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة، يطلق الجسم إنزيمات للمساعدة في تحطيم الأطعمة وتسهيل امتصاص العناصر الغذائية.

أيضًا، إذا كنت جائعًا، يقوم جسمك بانتظام بعملية التمعج أو عمل انقباضات وأصوات في البطن ويطلب الطعام.

تحدث كركبة البطن أيضًا عندما تكون هناك مشكلة طبية أساسية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الألم أو الإمساك أو الإسهال.

العلاجات المنزلية لوقف قرقرة المعدة هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إيقاف هذه الحالة من خلال بعض العلاجات السهلة، ومن بينها:

من المهم جدًا الترطيب، ليس فقط للتغلب على أعراض قرقرة البطن ولكن لترطيب الجسم بشكل فعال. يساعد شرب كوب من الماء على مساعدة عملية الهضم بينما يملأ معدتك أيضًا.

إذا لم تكن قد أكلت أي شيء لفترة من الوقت، فإن أصوات القرقرة تشير إلى أن الوقت قد حان لملئه. يوصي الأطباء بتناول وجبة خفيفة صغيرة ومغذية وصحية لتهدئة الأصوات بشكل مؤقت. وجود الطعام في المعدة يقلل أيضًا من قرقرة المعدة.

يبدأ الهضم في فمك أثناء المضغ. ويرتبط قرقرة معدتك أيضًا بعسر الهضم الذي يمكن الوقاية منه عن طريق مضغ الطعام جيدًا وتناول الطعام ببطء أكبر. ويقول الخبراء إن مضغ الطعام بشكل صحيح يقلل أيضًا من كمية الهواء الذي يتم ابتلاعه، مما يمنع تكوين الغازات.

الإقلاع عن المشروبات السكرية

تقول الدراسات أن المشروبات السكرية يمكن أن تثير أصوات المعدة. تعتبر السكريات مثل الفركتوز والسوربيتول مشكلة ويمكن أن تؤدي إلى قرقرة المعدة.

إجراء اختبارات عدم تحمل الطعام

يوصي الأطباء بإجراء اختبارات عدم تحمل الطعام، والتي يمكن أن تساعد في معرفة الأسباب الدقيقة التي تجعل معدتك تقرقر وتصدر أصواتًا في كثير من الأحيان.

وفقا للخبراء، يحدث عدم التحمل عادة بسبب نقص اللاكتاز - الإنزيم الذي يهضم اللاكتوز. يواجه أكثر من 65% من الأشخاص حول العالم صعوبة في هضم اللاكتوز.

أفضل طريقة للتعامل مع عدم تحمل الطعام هي تجنب الأطعمة التي تسبب الأعراض.

من المهم أن تعيش حياة نشطة مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي بعد تناول الطعام. وفقا للأطباء، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد في عملية الهضم عن طريق تسريع معدل إفراغ المعدة. هذا التفريغ الأسرع يمكن أن يقلل من قرقرة المعدة.

إن التعرض لمواقف مرهقة مثل مقابلات العمل والاختبارات يمكن أن يؤثر على عملية الهضم ويزيد من أصوات قرقرة المعدة. يقول الأطباء أن ذلك يحدث لأن نشاط أمعائك يزداد خلال فترات القلق، بغض النظر عما إذا كانت معدتك ممتلئة أو فارغة.