شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من مشاكل الجلد لدى مرضى السكري والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض السكري حالة تزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى أيضًا، حيث يمكن أن يؤثر اختلال توازن السكر فى الدم المرتبط بمرض السكري سلبًا ليس فقط على أعضاء أخرى في الجسم، بل وأيضًا على الجلد، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد تكون عرضة لجفاف الجلد الذي يمكن أن يتشقق ويصاب بالحكة ويصاب بالعدوى بسهولة، وفقًا لما نشره موقع healthshots.

وبالإضافة إلى جفاف الجلد، فإن تقلبات نسبة السكر في الدم يمكن أن تسبب أيضًا ظهور بثور، وبقع حمراء أو داكنة على الجلد، والتهابات بكتيرية، واعتلال الجلد السكري (حالة تتميز ببقع بنية فاتحة) وداء السماك الأسود (شريط داكن من الجلد السميك المخملي، وخاصة في المنطقة القريبة من الإبطين والفخذ والجزء الخلفي من الرقبة).

ويلاحظ معظم المصابين بمرض السكري أو الحالات التي تسبق السكري بعض مشاكل الجلد المتكررة أو يعانون من اضطرابات الجلد في مرحلة ما من حياتهم. يسبب مرض السكري ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الجسم. ونتيجة لذلك، لا تحصل الأوعية الدموية والأعصاب على ما يكفي من الدم والمغذيات. وبالتالي، فإن انخفاض الدورة الدموية يقلل من قدرة الجلد على الشفاء ويتلف الكولاجين في الجلد، وبالتالي يحرم الجلد من قدرته على "الارتداد" مرة أخرى. ونتيجة لهذا، تفقد خلايا الدم البيضاء أيضًا قدرتها على محاربة العدوى، وهو أحد أسباب الإصابة بالقدم السكري.

تفقد خلايا الجلد التالفة القدرة على العمل بشكل جيد، ويعاني الجلد من زيادة الحساسية لدرجة الحرارة والضغط. خلال المرحلة الأولية من مرض السكري، يعاني الأشخاص من بقع جلدية. يمكن أن تتكون البقع على الرقبة أو الإبطين. يعاني بعض الأشخاص أيضًا من شحوب الجلد. يقول الدكتور دادو: "بسبب ضعف الدورة الدموية، يمكن أن يحدث الحكة في أجزاء مختلفة من الجسم، وخاصة في أسفل الساقين".

كما أن مرض السكري يجعل بشرتك حساسة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالجروح والكدمات. وإذا تم تجاهل هذه الإصابات، فقد تتطور عدوى أكثر خطورة لأن مرض السكري يبطئ عملية الشفاء من خلال التدخل في تنشيط الجهاز المناعي.

نصائح للعناية بالبشرة إذا كنت تعاني من مرض السكري،

1. اتبع نمط حياة صحي: يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري أن يكونوا أيضًا على اطلاع بأعراض البهاق والصدفية. يمكن أن يساعد تناول الأدوية بانتظام وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مدروس للحفاظ على مرض السكري تحت السيطرة في السيطرة على معظم مشاكل الجلد.

2. حافظ على نظافة بشرتك: حافظ على بشرتك نظيفة وجافة، وخاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل مثل منطقة تحت الإبط، وتحت الثديين، وبين أصابع القدمين، وحول منطقة الفخذ.

3. لا تستحم بماء ساخن: تجنب الاستحمام بماء ساخن للغاية. استحم مرتين في الطقس الحار والرطب لتقليل التعرق، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالعدوى.



