شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من فرط التنفس؟ حالات مرضية تسببها والان مع تفاصيل الخبر

فرط التنفس هي متلازمة أو مشكلة يعانى البعض منها، وهى عبارة عن فرط في النفس وفرط في الشعور بالتنفس الزائد عن الحد، عكس ضيق التنفس المعروف، وعلى الرغم من هذا الإفراط في الشهيق والزفير أن المريض يشعر وكأنه في نوبة هلع أو في ضيق حاد بالصدر، تسبب له الكثير من الأعراض المرضية، وفقًا لتقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، غالبا ما تترافق هذه المشكلة مع النزيف الشديد وبعض السكتات والنوبات القلبية.

الكثير من الأعراض والعلامات تظهر على الشخص المصاب بهذه المتلازمة، فيعانى من غازات وانتفاخات بطنية شديدة وملحوظة، فضلاً عن الشعور بالقلق الشديد والتوتر الحاد، فتزيد حركة الهواء من الفم لدى المريض، وهو ما قد يؤدى به الى الإصابة بالجفاف الشديد في الفم، فضلاً عن اضطرابات بالمعدة حادة، مع اضطرابات بالجهاز العصبى كذلك.

فيما أشار التقرير كذلك إلى أن الإصابة بهذه المتلازمة التي تزيد من الشهيق والزفير والتنفس بشكل عام، تزيد من فرص الإصابة ببعض الأعراض العصبية مثل الانفعالات الشديدة، مع اضطرابات حادة بالمزاج، مع الدوار والدوخة، وإمكانية الإصابة بالإغماء كذلك، مع الارتباك الشديد، والضعف العام والوهن الشديد.

بعض التشنجات والتقلصات تصيب الأطراف، من الأيدى والساق، كذلك الوخز الشديد والشعور بالخدر في الأطراف أمر محتمل، وينصح التقرير بمجموعة من النصائح لتقليل حدة فرط التنفس أهمها :

ممارسة الرياضة اليومية المنتظمة وعدم الإفراط أو التفريط فيها

متابعة لدي طبيب متخصص يصف أدوية إن احتاجت الحالة

تمارين التنفس مفيدة للغاية

تمارين الاسترخاء مفيدة للغاية كذلك لأصحاب هذه المتلازمة