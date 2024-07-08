شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات لا غنى عنها لمريضة تكيس المبايض.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة تكيس المبايض تلك التي تصيب السيدات والفتيات، مشكلة تحتاج لنظام غذائى صحى متوازن، تمتنع فيه المريضة عن الكثير من الأطعمة، وأخرى يجب الحفاظ والالتزام بها، فوفقا لتقرير نشر في موقع pcosweightloss فإن هناك الكثير من الأعراض التي تظهر على السيدات المصابات بهذه المتلازمة، والتي من أهمها اضطرابات بالدورة الشهرية، وعدم انتظام في مواعيدها وكمياتها، مع مشكلات بالوزن وظهور الشعر في مناطق الجسم المختلفة.

تابع التقرير أن هناك كمجموعة من أنواع الشاي والمشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد على تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض، ومشكلاتها:

الشاي المضاف إليه أوراق النعناع الطازجة يساعد على تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض، لها خصائص مهدئة ويساعد على تقليل هرمون التستوستيرون، وهو ما يعمل على توازن هرمونات الجسم كل، مع تقليل حدة المشاعر والتقلبات المزاجية التي تصاحب مريضات تكيس المبايض.

الشاي الأخضر أحد أهم أنواع المشروبات التي تعزز من صحة المرأة وخاصة السيدات المصابات بتكيس المبايض، فهى تعزز من تقليل فرص ارتفاع الكورتيزول أو هرمون التوتر، كما أنها تعمل على تحسين حالة القلق والتعب والوهن الذى يصاحب مريضات تكيس المبايض، فضلا عن تعزيز دورة النوم الجيد والعميق.

شاى الجنزبيل أحد أهم أنواع المشروبات الصحية الدافئة التي تخفف من أعراض تكيس المبايض والتي تساعد كذلك على تخفيف حدة التقلصات والصداع وآلام الجسم والرأس التي تعانى منها أغلب السيدات، فضلا عن أنها تعزز من تخفيف حدة آلام الدورة الشهرية وما بعدها وقبلها.