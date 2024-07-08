شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمريض السكر تناول الحلويات؟ والان مع تفاصيل الخبر

سواء كان الأمر يتعلق بالسكر أو الأطعمة المكررة أو المصنعة، فإن جميعها يتم استقلابها بسرعة في الجسم، مما يتسبب في ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، وعلى العكس من ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف وكذلك الأطعمة الكاملة غير المصنعة تستغرق وقتًا أطول لاستقلاب وإطلاق الجلوكوز ببطء في مجرى الدم.

لذا، للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم، يجب على المرء تناول المزيد من الأطعمة الكاملة غير المصنعة والغنية بالعناصر الغذائية والغنية بالألياف بشكل منتظم، ومع ذلك، مع القليل من التخطيط، يمكنك بالتأكيد تضمين الحلويات في نظامك الغذائي، طالما أنها جزء من خطة الأكل الصحي وفقا لما نشره موقع healthshots.

وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي تساعدك على تضمين السكر في نظامك الغذائي بوعي، وقبل تطبيق هذه الاستراتيجيات، تأكد من أن لديك مستوى سكر في الدم يتم التحكم فيه بشكل جيد.

1. اسمح لنفسك بمكافأة عرضية



إن الاستبعاد الكامل للحلويات من نظامك الغذائي سيجعلك تتوق إليها أكثر، فلا تكن قاسياً على نفسك، والتزم بنظام غذائي صحي بنسبة 80% من الوقت، وخصص بقية الوقت لتناول أطعمة شهية من حين لآخر.

2. مارس التحكم في الحصص واستمتع بوجبتك



إذا كنت تشعر برغبة في تناول قطعة من الكعكة فاستمتع بها، واختر قطعة صغيرة جدًا واستمتع بكل قضمة، سيضمن لك هذا الحصول على الرضا التام، ولن ترغب في تناول المزيد.

3. خطط لوجبتك



راقب الكربوهيدرات التي ستتناولها في الوجبة الكاملة، بما في ذلك الحلوى.. استبعد الكربوهيدرات من الطبق الرئيسي مثل الأرز والمعكرونة وما إلى ذلك واحتفظ بها للحلوى بدلاً من ذلك.



