شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية حساب مقدار السعرات الحرارية لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

في السنوات الأخيرة، أثر الهوس بفقدان الوزن على الناس ليتبعوا نظامًا غذائيًا خاليًا من السعرات الحرارية أو على الأقل يحتوي على سعرات حرارية أقل.

وكما يوحي الاسم، يحدث نقص السعرات الحرارية في جسمك عندما تتناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه، ويعتمد الناس على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن والحفاظ عليه، وفقا لما نشره موقع HealthShots.

ضع دائمًا في اعتبارك حقيقة مفادها أنه إذا كان عجز السعرات الحرارية لديك كبيرًا جدًا، فلن يكون مستدامًا، ويمكن أن يؤدي الإفراط في التقييد إلى الإفراط في تناول الطعام مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، اجعل من المهم أن تحافظ على استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية بما لا يقل عن 1200 سعرة حرارية، وحتى أكثر إذا كنت من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، كما أن تناول كميات أقل من الطعام سيجعلك تشعر بالتعب والإرهاق وسيزيد من الرغبة الشديدة والجوع، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.



وهناك طرق بسيطة يمكنك من خلالها تحقيق عجز في السعرات الحرارية لفقدان الوزن.

1. اختر الأطباق والأوعية الأصغر حجمًا

إذا كنت ممن يؤمنون بمسح الطعام من طبقك، فمن الأفضل استخدام أطباق أصغر حجمًا، فقد تملأ طبقك الصغير بالطعام، لكن استخدام أطباق أصغر حجمًا يساعد في التحكم في حصتك ويجعلك تشعر بالشبع بصريًا.

2. راقب كل ما تأكله



حافظ على مسؤوليتك من خلال تتبع السعرات الحرارية التي تتناولها بدقة. يمكنك استخدام تطبيقات مختلفة لذلك، أو يمكنك دائمًا اتباع الخطوات الأساسية من خلال الاحتفاظ بمذكرات أو مجلة طعام.

3. احصل على قسط كاف من النوم

عندما لا تحصل على قسط كاف من النوم، يفرز جسمك المزيد من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، الذي يتسبب في زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام والجوع، ويترجم هذا إلى الإفراط في تناول الطعام في اليوم التالي. علاوة على ذلك، فإن انخفاض الطاقة يستنزف كل الدافع الذي تحتاجه لممارسة الرياضة أو مواصلة اليوم، وإذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فاحرص على النوم لمدة سبع ساعات على الأقل.

4. حافظ على رطوبة جسمك

الصداع والتعب والدوار كلها أعراض للجفاف قد تجعل الناس يعتقدون أنهم جائعون، فاحرص على ترطيب جسمك من خلال الاحتفاظ بزجاجة ماء معك طوال الوقت حتى تتمكن من الاستمرار في الشرب.

5. ابدأ في المشي

لا أحد يستطيع أن ينكر قوة التمرين في المساعدة على حرق السعرات الحرارية وبناء العضلات التي تحرق السعرات الحرارية، ومع ذلك، لا يمكنك تجاهل قوة المشي، لذا حاول المشي حوالي 10000 خطوة يوميًا لحرق 250 إلى 600 سعر حراري إضافي، اعتمادًا على وزن جسمك.



