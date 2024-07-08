شكرا لقرائتكم خبر عن البروتين النباتي أفضل من اللحوم لصحة القلب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من بدائل البروتين النباتية وهي أطعمة تشبه اللحوم في الفوائد الصحية، وإمداد الجسم بفائدة البروتين الحيواني دون اللحوم، ووفقا لموقع healthshots فإن بدائل اللحوم أي الأطعمة النباتية تساعد فى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

البروتين النباتي هو أطعمة تحتوي علي البروتين دون وجود لحوم، فهي غنية بالبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن، ومن ضمن الأطعمة الغنية بها فول الصويا والبازلاء والفاصوليا والعدس والحبوب.

دراسات حول اللحوم النباتية لصحة القلب

وفقًا لدراسة أجريت في يونيو 2024 ونشرت في مجلة The Lancet، فإن تناول الأطعمة النباتية فائقة المعالجة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، كما وجد الباحثون أن استبدال 10% من الأطعمة النباتية فائقة المعالجة بالنباتات المعالجة بشكل طفيف قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

أشارت مراجعة أخرى نُشرت في المجلة الكندية لأمراض القلب في يونيو 2024 إلى أن بدائل اللحوم النباتية قد تكون جيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم النباتية شهدوا تحسنًا في عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك الكوليسترول الكلي ووزن الجسم.

وقد وجد أن اللحوم النباتية تحتوي على المزيد من البروتين، وكمية أقل من الصوديوم، ودهون مشبعة أقل من اللحوم الحمراء، وهذا هو السبب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

فتُصنع هذه الأطعمة من أطعمة كاملة معالجة بشكل بسيط مثل الفاصوليا والعدس والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور، وهي عادةً غنية بالألياف، كما تحتوي على الفيتامينات والمعادن لأنها تستخدم مكونات كاملة، أما اللحوم النباتية المصنعة بكثافة فهي مصنوعة من بروتينات نباتية غالبًا ما تكون غنية بالصوديوم والدهون المشبعة، وقد تحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية مقارنة بخيارات المكونات الكاملة.

ما الذي يجب البحث عنه عند شراء الأطعمة النباتية؟

إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة الصحية من اللحوم النباتية، فابحث عن هذه المنتجات أثناء التسوق:

- ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مكونات غذائية بسيطة وكاملة.

- التحقق من انخفاض محتوى الصوديوم والدهون المشبعة.

- اختر اللحوم النباتية ذات مصادر البروتين مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء.

- اختر المنتجات التي تحتوي على كميات أقل من المواد المضافة والمواد الحافظة الاصطناعية أو خالية منها.

- فكر في الخيارات المدعمة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب12 والحديد والكالسيوم.

ما الآثار الجانبية للأطعمة النباتية؟

أطعمة تتناول اللحوم النباتية في كل وجبة، لأن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل:

مشاكل الجهاز الهضمي: قد يعاني بعض الأفراد من الانتفاخ أو الغازات بسبب ارتفاع نسبة الألياف أو بعض المكونات مثل فول الصويا.

التفاعلات التحسسية: يمكن للحوم النباتية التي تحتوي على فول الصويا أو الجلوتين أو غيرها من المواد المسببة للحساسية أن تسبب تفاعلات تحسسية لدى الأشخاص الحساسين.

نقص العناصر الغذائية: الاعتماد بشكل كبير على اللحوم النباتية دون اتباع نظام غذائي متوازن قد يؤدي إلى نقص في بعض العناصر الغذائية.

قد تدعم اللحوم النباتية صحة قلبك، ولكن عند الشراء، تأكد من أنها مصنوعة من مكونات غذائية كاملة. تجنب تناول اللحوم النباتية شديدة المعالجة، لأنها قد تكون ضارة بقلبك وصحتك بشكل عام.