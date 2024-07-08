شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخفض حرارة الجسم بشكل طبيعي فى المنزل أثناء الطقس الحار؟ والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع درجة حرارة الجسم هو ارتفاع غير طبيعي، ويمكن أن يحدث هذا بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس والطقس الحار، ويكون الشخص أكثر عرضة لهذا الأمر إذا كان مصابًا بالجفاف، ويصاب الجسم بالسخونة عندما لا يتمكن من التبريد للحفاظ على درجة حرارة متوسطة تتراوح بين 36.5 إلى 37.5 درجة مئوية (97 إلى 99 درجة فهرنهايت)، وقد يلاحظ الشخص علامات وأعراضًا مثل الجفاف والخمول والتعرق الغزير وتشنجات العضلات والصداع وسرعة ضربات القلب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

بعض الإجراءات لمكافحة موجات الحر ارتدِ ملابس مناسبة

من الضروري أن ترتدي ملابس مناسبة عندما يكون الطقس حارًا في الخارج. يجب ارتداء وشاح أو قبعة أو مظلة لتغطية الرأس. لا تنس ارتداء النظارات الشمسية لحماية عينيك. اختر الأقمشة التي تناسب الجسم مثل القطن والتي تساعدك على التنفس بحرية. تأكد من اختيار الألوان الفاتحة والملابس الفضفاضة. ستتمكن من التحكم في حرارة الجسم الشديدة.

تناول ماء جوز الهند

لتقليل حرارة الجسم بشكل طبيعي، استخدم ماء جوز الهند، الذي يمكنه إنعاش الجسم وإعادة ترطيبه. يمكن أن يساعد في إدارة الجفاف لأنه محمل بالفيتامينات والمعادن والكهارل. ماء جوز الهند هو حل قوي لتبريد جسمك أثناء الحرارة الشديدة.

اختر حمامات القدمين المبردة

الاستحمام يجعلك تشعر بالنشاط والانتعاش. ومع ذلك، ليس من الممكن الاستحمام عدة مرات. فقط حاول غمر قدميك في الماء، وستشعر بتحسن.

تجنب الأطعمة المقلية

يتم استخدام كمية كبيرة من الزيت في تحضير الأطعمة المقلية مما يزيد من حرارة الجسم، لذا تجنب الأطعمة المقلية. اختر الأطعمة الصحية مثل الفواكه الموسمية والبقوليات والخضروات أو البروتين ويمكن أن تكون الأطعمة المسلوقة أو المشوية أو المطهوة على البخار خفيفة على معدتك وسهلة الهضم.

تجنب الكافيين

الكافيين يسبب حرارة شديدة في الجسم، خاصة خلال فصل الصيف. من الأفضل تجنب الكافيين بأي شكل من الأشكال والحفاظ على صحتك.

ممارسة اليوجا

لتقليل حرارة الجسم. تعمل وضعيات اليوجا على تبريد الجسم عن طريق خفض درجة حرارته.