شكرا لقرائتكم خبر عن تيبس الكتف.. مشكلة شائعة عند النساء في سن اليأس.. اعرفي السبب والان مع تفاصيل الخبر

الكتف المتيبس هو مرض شائع بين النساء في سن اليأس بسبب نقص هرمون الاستروجين، حيث يشكل الإستروجين طبقة واقية على مفاصلنا والعظام،وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف علي تفاصيل المرض.



ما هو الكتف المتيبس؟

يعد حالة تتميز بتصلب وألم وحركة محدودة في مفصل الكتف، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فيؤدي التهاب وتضخم الكتف إلى التصاقات تحد من الحركة، و تشمل الأسباب المحتملة الإصابة والجراحة والسكري والتغيرات الهرمونية مثل تلك التي تحدث أثناء انقطاع الدورة الشهرية.



ما هي مراحل الكتف المتيبس؟

هناك ثلاث مراحل لتجمد الكتف، كما جاء في هذه الدراسة التي نشرت في مجلة سنغافورة الطبية .

- مرحلة التجميد

هذه هي المرحلة المؤلمة، وتتميز ببداية الألم تدريجيًا، ويزداد الألم سوءًا بمرور الوقت مع زيادة تقييد حركة الكتف. وتستمر هذه المرحلة لمدة تتراوح بين 8 أسابيع إلى 9 أشهر.



-المرحلة المجمدة

هذه هي المرحلة المتقدمة، حيث قد يقل الألم، لكن التصلب يزداد، وتكون الحركة مقيدة للغاية، ولا يوجد دوران خارجي أو داخلي، وتستمر هذه المرحلة من 4 إلى 12 شهرًا.



- مرحلة الذوبان

هذه هي مرحلة التعافي، حيث تعود حركة الكتف تدريجيًا ويقل الألم، وتستمر هذه المرحلة من 5 أشهر إلى 26 شهرًا.

هل يمكن أن يؤدي انقطاع الطمث إلى تيبس الكتف؟



تنتشر مشكلة الكتف المتيبس بين النساء في سن اليأس، فإن التغيرات الهرمونية أثناء سن اليأس، وخاصة انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، يمكن أن تساهم في مشاكل المفاصل، بما في ذلك الكتف المتجمد.



فتشير دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ديوك إلى أن هرمون الاستروجين يساعد في تحفيز نمو العظام وتقليل الالتهاب ، وقد حللت الدراسة السجلات الطبية لـ 2000 امرأة في سن اليأس، أبلغن عن أعراض الكتف المتجمد، وقد لوحظ أن 3.95 في المائة من المشاركات اللاتي تلقين علاجًا بالهرمونات البديلة عانين من الكتف المتجمد وأن 7.65 في المائة من النساء اللاتي لم يتلقين علاجًا بالهرمونات البديلة أبلغن عن إصابتهن بالكتف المتجمد. لذلك، قد يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في منع الكتف المتجمد.



طرق علاج الطتف المتيبس؟

يمكن أن يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في إدارة الكتف المتجمد من خلال معالجة اختلال التوازن الهرموني. يقول الدكتور إيراني: "قد يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في الحفاظ على تزييت المفاصل ومرونة الأنسجة، مما قد يقلل الالتهاب والتصلب في مفصل الكتف". ادعت دراسة أجرتها مجلة طب العظام والطب الرياضي أن المشاركين الذين لم يتلقوا العلاج بالهرمونات البديلة كانت لديهم فرص أكبر بنسبة 99٪ للإصابة بالتهاب المحفظة اللاصق أو الكتف المتجمد.



علاجات أخرى للكتف المتجمد عند النساء في سن اليأس

بالإضافة إلى العلاج الهرموني البديل، هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تكون فعالة في إدارة الكتف المتجمد:



- العلاج الطبيعي

تمارين لتحسين نطاق الحركة وتقوية عضلات الكتف. تشير دراسة نُشرت في مجلة سنغافورة الطبية إلى أنه ينبغي تشجيع التمارين المنزلية التي تعزز حركة الكتف.

- الأدوية

هناك العديد من مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات التي يمكن وصفها لإدارة الألم والتورم. يقترح المعهد الوطني للصحة استخدام الأسيتامينوفين، وهو مسكن غير أفيوني، أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لتسكين الألم، في العلاج المبكر.

