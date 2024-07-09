شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لجراحات العيون الحديثة استعادة قوة الإبصار في أي عمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

في عالمنا السريع الخطى اليوم، حيث تعتمد على شاشات الهاتف والكمبيوتر المحمول لساعات، من الشائع أن يرتدي الأشخاص في الثلاثينيات وما فوق النظارات بشكل روتيني. قد يكون هذا الاعتماد على النظارات للحصول على رؤية واضحة أمرًا مرهقًا بالنسبة للكثيرين. ومع ذلك، مع وجود التكنولوجيا المتقدمة، هناك العديد من الخيارات المتاحة لجراحة العيون الحديثة التي تحررك من النظارات وتساعدك على تحسين بصرك في أي عمر، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

جراحات العيون الحديثة

جراحة العدسات داخل العين..

لا يمكن تصحيح إعتام عدسة العين باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة أو قطرات العين. الإزالة الجراحية هي الحل الوحيد. تتضمن هذه العملية استبدال عدسة العين الطبيعية بعدسة اصطناعية داخل العين.

تتوفر أنواع مختلفة من العدسات داخل العين. فالعدسات أحادية البؤرة الأساسية لا تصحح سوى الرؤية البعيدة، مما يعني أن المرضى يحتاجون غالبًا إلى نظارات القراءة بعد الجراحة. ومع ذلك، فإن الخيارات المتقدمة مثل العدسات داخل العين ثلاثية البؤر أو متعددة البؤر يمكنها تصحيح الرؤية على جميع المسافات. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من اللابؤرية، تتوفر العدسات داخل العين.

عدسات داخل العين ذات عمق التركيز الممتد (EDOF)..

تتطلب الحياة العصرية في كثير من الأحيان رؤية جيدة على مسافات متوسطة، وخاصة عند استخدام الكمبيوتر. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام عدسات داخل العين ذات عمق التركيز الممتد (EDOF).

بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات أو الخمسينيات والذين تم تشخيص إصابتهم بإعتام عدسة العين، فإن العدسات داخل العين المتقدمة تقدم فوائد كبيرة. فهي توفر الحرية للمشاركة في أنشطة مثل القيادة والقراءة ومشاهدة التلفزيون والسباحة دون الحاجة إلى النظارات. من الأهمية بمكان أن يناقش المرضى نمط حياتهم وعملهم وهواياتهم مع جراح العيون لضمان أفضل اختيار للعدسة داخل العين. يأخذ الجراحون في الاعتبار عوامل مثل قوة النظارات الحالية وشكل وحجم مقلة العين وأي حالات صحية أخرى مثل مرض السكري قبل التوصية بالعدسة داخل العين.

قد يكون تشخيص إعتام عدسة العين، وخاصة في سن مبكرة، أمرًا مزعجًا. ومع ذلك، لا تعمل العدسات داخل العين المتقدمة على استعادة الرؤية الواضحة فحسب، بل تعمل أيضًا على تصحيح مشاكل الرؤية الموجودة مسبقًا مثل الاستجماتيزم، مما يوفر نمط حياة واضحًا ونشطًا دون الحاجة إلى النظارات. توفر جراحة العيون الحديثة، مع عدساتها داخل العين المتقدمة، طريقًا للتحرر من النظارات في أي عمر، مما يضمن رؤية واضحة ونوعية حياة أفضل.