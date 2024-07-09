شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لعلاج خفقان القلب من المنزل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تكون خفقان القلب تجربة مزعجة، تجعلك تشعر وكأن قلبك ينبض بسرعة أو يخفق أو يتخطى النبضات. وفي حين أنها قد تشير أحيانًا إلى حالة أكثر خطورة، فإن العديد من خفقان القلب غير ضار ويمكن إدارته بعلاجات منزلية بسيطة وتعديلات على نمط الحياة. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth



خفقان القلب هو إحساس بنبضات قلب سريعة ومتسارعة أو متذبذبة أو قوية. ويبدو الأمر وكأن قلبك يفتقد إلى النبضات وقد تشعر بنفس الشعور في صدرك أو حلقك أو رقبتك". ويمكن أن يحدث الخفقان في أي وقت، حتى إذا كنت مستريحًا أو تقوم بأنشطة عادية. وقد يكون الأمر مثيرًا للقلق أو قد يكون مرتبطًا بإيقاع القلب غير الطبيعي، ولكنه غالبًا ما يكون غير ضار وعادة لا يشكل سببًا للقلق ما لم يكن مصحوبًا بأعراض أخرى"، واحد الأسباب الرئيسية لخفقان القلب هو القلق والتوتر والخوف. وقد يحدث أيضًا إذا تناولت الكثير من النيكوتين والكافيين.

الأسباب

يمكن أن يؤدي الضغط النفسي أو القلق إلى حدوث خفقان القلب

ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو المجهود البدني

المنشطات مثل الكافيين والأطعمة الحارة أو النيكوتين

الأدوية: بعض الأدوية، وخاصة تلك التي تؤثر على مستويات الأدرينالين.

عند الإناث، يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو الدورة الشهرية خفقان القلب

الحالات الطبية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، أو فقر الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو اختلال توازن الكهارل

فقدان الدم أو الجفاف يمكن أن يسبب أيضًا خفقان القلب

يمكن أن تكون أمراض القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب أو اضطرابات الصمام أو أمراض القلب سببًا آخر أيضًا

قد يؤدي النوم على جانبك أو قلة النوم إلى زيادة الضغط في جسمك، مما قد يسبب خفقان القلب في الليل

أعراض خفقان القلب

خفقان القلب أو تسارعه أو خفقانه

إحساس بالنبضات المتخطية

زيادة الوعي بنبضات القلب أو الشعور بوجود نبضات قلب إضافية

الدوخة أو الدوار

ضيق في التنفس

ألم أو انزعاج في الصدر

الإغماء

إليك بعض الخطوات لمحاولة تهدئة خفقان القلب..

مارس تمارين التنفس البطيئة والعميقة لتهدئة نفسك

السعال بقوة لزيادة الضغط في الصدر وتحفيز العصب المبهم.

رش وجهك بالماء البارد، حيث يمكن أن يحفز هذا العصب المبهم ويساعد في تنظيم ضربات قلبك.

تقليل أو التوقف عن تناول الكافيين والنيكوتين.

حافظ على رطوبة جسمك، لأن الجفاف قد يساهم في بعض الأحيان في حدوث خفقان القلب.

مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل أو استرخاء العضلات التدريجي لإدارة التوتر والقلق العاطفي

كيفية منع خفقان القلب



احتفظ بمذكرات لتحديد ما الذي يسبب خفقان قلبك

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا للحفاظ على توازن الكهارل في الجسم، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم

اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم وحافظ على رطوبة جسمك

تقليل أو تجنب الكافيين والنيكوتين والمنشطات الأخرى

ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو الهوايات أو تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

تأكد من أن الأدوية التي تتناولها لا تؤدي إلى تفاقم خفقان القلب؛

إذا كنت تعاني من خفقان متكرر أو تعاني من حالات قلبية كامنة، فمن المهم إجراء فحوصات منتظمة مع طبيبك .



