شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقدم السن.. رفع الأثقال ثلاث مرات في الأسبوع يجنبك آلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

مع تقدمنا في العمر، يصبح ألم الركبة مشكلة شائعة، مما يعيق قدرتنا على الحركة بحرية والاستمتاع بالأنشطة اليومية. وفي حين تساهم عوامل مختلفة في آلام الركبة، فإن رفع الأثقال هو أحد التدابير الوقائية الفعالة والتي غالبًا ما يتم تجاهلها. إن دمج رفع الأثقال في روتينك الأسبوعي، وتحديدًا ثلاث مرات في الأسبوع، يمكن أن يساعد بشكل كبير في تجنب آلام الركبة مع تقدم العمروفقا لما نشره موقع healthshots



ورفع الأثقال هو وسيلة ممتازة لبناء والحفاظ على كتلة العضلات. والعضلات القوية حول الركبتين، وخاصة عضلات الفخذ الرباعية، وأوتار الركبة، وعضلات الساق، توفر دعمًا أفضل لمفصل الركبة. مما يساعد هذا الدعم في توزيع الحمل وتقليل الضغط على الركبة، وبالتالي تقليل خطر الألم والإصابة. عندما تكون العضلات قوية، فإنها تعمل كممتص للصدمات أثناء الأنشطة مثل المشي أو الجري أو القفز، والتي يمكن أن تسبب إجهادًا للركبتين.

تعزيز استقرار المفاصل



يمكن أن يعزز رفع الأثقال المنتظم استقرار المفاصل. مع تقدمنا في السن، يمكن أن تضعف الأربطة والأوتار التي تدعم مفاصلنا، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار وزيادة خطر الإصابة. من خلال المشاركة في تمارين رفع الأثقال، مثل القرفصاء والاندفاع، يمكنك تقوية هذه الأنسجة الداعمة. يعني تحسن استقرار المفصل أن الركبة أقل عرضة لتجربة حركات غير طبيعية يمكن أن تسبب الألم والتلف بمرور الوقت.

زيادة كثافة العظام



من الفوائد المهمة الأخرى لرفع الأثقال قدرته على زيادة كثافة العظام. وهشاشة العظام وانخفاض كثافة العظام من المشاكل الشائعة مع تقدمنا في السن، مما يؤدي إلى هشاشة العظام التي تكون أكثر عرضة للكسور. يضع رفع الأثقال ضغطًا على العظام، مما يحفز الخلايا المكونة للعظام ويزيد من كثافة العظام. توفر العظام الأقوى حول مفصل الركبة دعمًا أفضل وتقلل من احتمالية الإصابة بالكسور وغيرها من المشكلات المتعلقة بالعظام.

تعزيز إدارة الوزن



الحفاظ على وزن صحي أمر ضروري لصحة الركبة.أثبتت الدراسات أن الوزن الزائد في الجسم يضع ضغطًا إضافيًا على الركبتين، مما يؤدي إلى تسريع تآكل المفصل. يعد رفع الأثقال وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية وبناء كتلة عضلية هزيلة، مما يساعد بدوره في إدارة الوزن. من خلال دمج رفع الأثقال في روتين اللياقة البدنية الخاص بك، يمكنك الحفاظ على وزن صحي وتقليل العبء على ركبتيك.

تحسين نطاق الحركة



تعمل تمارين رفع الأثقال، وخاصة تلك التي تركز على الحركات الوظيفية، على تحسين نطاق حركتك. يعد التصلب وقلة المرونة من المشكلات الشائعة التي يمكن أن تساهم في آلام الركبة. تشجع التمارين مثل رفع الأثقال، وضغط الساق، ورفع الساق على نطاق كامل من الحركة، مما يعزز المرونة ويقلل من التصلب. يضمن نطاق الحركة المحسن هذا أن يعمل مفصل الركبة بسلاسة، مما يمنع الألم وعدم الراحة.



