شكرا لقرائتكم خبر عن السعال المزمن.. مشكلة شائعة عند الأطفال اعرف أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

السعال المزمن هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لذهاب الأطفال إلى الطبيب، والسعال هو أحد أعراض مجموعة من الحالات الصحية، وعادة ما يختفي السعال الحاد الناتج عن نزلات البرد أو الفيروسات التنفسية خلال شهر، ولكن عندما يصبح السعال منتظمًا ويستمر لفترة أطول، فقد يعني هذا أن هناك سببًا أكثر خطورة وراءه، بحسب موقع جامعة راش.

السعال هو رد فعل طبيعي وعادي للجسم تجاه أي مادة مهيجة في مجرى الهواء (الأنف والممرات الأنفية والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين). عندما تستشعر الأعصاب الموجودة في مجرى الهواء مادة مهيجة - على سبيل المثال، المخاط أو جسم غريب أو حتى عطر - ترسل الأعصاب رسالة إلى المخ لتطهير ممرات التنفس.

السعال اليومي الذي يستمر لأكثر من أربعة أسابيع يعتبر مزمنًا ويجب فحصه من قبل الطبيب.

اسباب السعال المزمن عند الأطفال

1. الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية

وبما أن التهاب الأنف التحسسي والتهاب الجيوب الأنفية المزمن هما اثنان من الأسباب الأكثر شيوعاً لسعال الأطفال، فغالباً ما يتم أخذهما في الاعتبار أولاً.

يعاني الأطفال المصابون بالتهاب الأنف التحسسي من العطس بشكل متكرر، ويميلون إلى خروج مخاط شفاف من الأنف، وقد يعانون من حكة في العيون.

يتضمن التهاب الجيوب الأنفية المزمن، أكثر من 12 أسبوعًا من الأعراض. قد يشكو الأطفال من الألم أو الضغط في الوجه، ويكون لديهم دائمًا إفرازات أنفية سميكة صفراء-خضراء.

غالبًا ما يؤدي التهاب الأنف التحسسي والتهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التنقيط الأنفي الخلفي، ويمكن أن تتسبب الإفرازات التي تتساقط في الجزء الخلفي من الحلق عندما يغير الطفل وضعه في السعال. غالبًا ما يصف الآباء السعال بأنه يزداد سوءًا عندما يستلقي الطفل لأول مرة في الليل.

2. الربو

الصفير أو التنفس مع صوت صفير أو خشخشة في الصدر، هو ما يفكر فيه معظم الناس عندما يسمعون كلمة الربو.

قد يظهر الربو مصحوبًا بسعال مزمن كعرض وحيد. عند إجراء فحوصات تشخيصية للسعال المزمن، يمكن استخدام انسداد تدفق الهواء القابل للعكس في اختبار وظائف الرئة لتشخيص الربو الذي يظهر مصحوبًا بالسعال كعرض وحيد.

السعال الذي يظهر بعد نوم الطفل يشير إلى الإصابة بالربو.

في حالة الإصابة بالربو، تنخفض مستويات الكورتيزول في الجسم ـ وهو هرمون أساسي ـ بشكل طبيعي أثناء الليل. وقد يؤدي هذا إلى تشنج القصبات الهوائية، حيث تلتهب الممرات الهوائية وتضيق.

3. السعال الديكي

السعال الديكي يحدث بسبب عدوى بكتيرية. يمكن أن يتسبب السعال الديكي في إصابة الأشخاص بالسعال بشكل لا يمكن السيطرة عليه لدرجة أنهم يضطرون إلى التقاط أنفاسهم عن طريق الاستنشاق بعمق حتى يصدروا صوت "السعال الديكي.

قد يستمر السعال الناتج عن السعال الديكي لشهور، وقد تكون المضاعفات خطيرة، بما في ذلك انقطاع التنفس، وانخفاض الأكسجين، والالتهاب الرئوي، والنوبات، والوفاة.

4. التليف الكيسي

في حالات نادرة، قد يكون السعال المستمر علامة على حالة أكثر خطورة مثل التليف الكيسي، وهو مرض وراثي متقدم يسبب التهابات الرئة المستمرة. "قد يكون السعال الذي لا يختفي سبباً للقلق، خاصة عندما يأكل الطفل بشراهة ولا يكتسب وزناً".

قد تشمل الأعراض الأخرى للتليف الكيسي برازًا رخوًا، وسعالًا مستمرًا، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة، وأعراض التهاب القصيبات الهوائية المطولة (التهاب أصغر الممرات الهوائية في الرئتين)، والتهاب الجيوب الأنفية المتكرر/المزمن (تورم وتهيج بطانة الجيوب الأنفية).

5. الارتجاع الحمضي

في حين أن الارتجاع الحمضي يرتبط عادة بأعراض الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة وحرقة المعدة والقيء، فإنه يمكن أن يساهم أيضًا في تطور السعال المزمن عند الأطفال، ارتجاع الحمض لا يسبب السعال المزمن في حد ذاته، لكنه قد يؤدي إلى تفاقم السعال وتفاقمه لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الأساسية".

يتم إنتاج أحماض المعدة للمساعدة في هضم الطعام وليس من المفترض أن تنتقل إلى الأعلى من المعدة إلى المريء (القناة التي تربط الحلق بالمعدة)، ولكن عندما يحدث ذلك يمكن أن يؤدي إلى إثارة رد فعل السعال.

السعال المرتبط بالارتجاع هو عادة سعال جاف يحدث أكثر أثناء النهار عندما يكون الطفل في وضع مستقيم. ويحدث عادة بعد الأكل ومع الإفراط في النطق (أي الضحك أو الغناء أو التحدث).

يمكن لبعض الأطعمة (الكافيين، الفواكه/العصائر الحمضية، الأطعمة الغنية بالدهون، الطماطم، الخضروات المخللة، المشروبات الغازية) أن تؤدي إلى ارتجاع الحمض، مما قد يؤدي إلى تفاقم السعال المرتبط بالارتجاع.

