شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعاملين مع الحرمان من النوم بعد إنجاب طفل جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحرمان من النوم من المشاكل الشائعة التى تواجهها الأمهات الجدد، نتيجة المتطلبات المستمرة لرعاية المولود الجديد التى تجعل من الصعب على الأم الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم، ومع ذلك، هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد الآباء على التغلب على الحرمان من النوم والحصول على الراحة التي يحتاجون إليها، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف يؤثر الحرمان من النوم على صحة الأم؟

التعب وانخفاض مستوى الطاقة: الحرمان من النوم يؤدى إلى التعب وصعوبة قيام الأم بالمهام اليومية ورعاية الطفل.

ضعف الوظائف الإدراكية: الحرمان من النوم يؤثر على الذاكرة والانتباه ومهارة اتخاذ القرار.

اضطرابات المزاج: الحرمان من النوم يؤدى إلى القلق والاكتئاب والعصبية وتقلبات المزاج .

انخفاض المناعة: الحرمان من النوم يؤثر على مناعة الشخص فيصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

نصائح للتغلب على الحرمان من النوم مع طفلك الجديد

-ضعي جدول نوم لك ولطفلك، سيساعد ذلك على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك.

- نامى عندما ينام طفلك واستفيدي من القيلولة عندما يغفو طفلك. حتى القيلولة القصيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

- اطلبي المساعدة من شريكك أو عائلتك أو أصدقائك اجعليهم يتناوبون في رعاية الطفل حتى تتمكني من الحصول على قسط من النوم.

- إنشاء روتين مريح قبل النوم. سيساعدك هذا على الاسترخاء والاستعداد للنوم.

- تجنب الكافيين قبل النوم. هذه المواد يمكن أن تتداخل مع النوم.

-تأكدى من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة. هذا سيخلق بيئة مثالية للنوم.

ومن المهم أن نتذكر أن الحرمان من النوم مؤقت، عندما يكبر طفلك، سيبدأ في النوم خلال الليل بشكل متكرر وستكونين قادرة على الحصول على مزيد من الراحة.

