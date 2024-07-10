شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لتخفيف الحكة في الصيف .. منها زيت جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

يشتكي أغلب الناس من الشعور بالحكة المزعجة في الجلد مع بداية فصل الصيف. وقد يكون يرجع ذلك لعدة أسباب، مثل الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، أو جفاف الجلد، أو لدغات الحشرات، أو ردود الفعل التحسسية. ويمكنك تخفيف هذه الحكة في المنزل بمساعدة المكونات الطبيعية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

علاجات منزلية لتخفيف الحكة في فصل الصيف جل الصبار

الصبار هو أبسط طريقة للتخلص من حكة الجلد خلال الصيف. فهو يحتوي على خصائص مبردة يمكنها أن توفر راحة فورية للبشرة المتهيجة. ما عليك سوى وضع جل الصبار الطازج مباشرة على المنطقة المصابة وتركه حتى يجف. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بهلام الصبار في الثلاجة للحصول على تأثير تبريد إضافي.

الضغط البارد

هناك طريقة أخرى للحصول على راحة سريعة وهي عن طريق تطبيق الضغط البارد على المنطقة المصابة. يمكن أن تساعد درجة الحرارة الباردة في تخدير الجلد وتقليل الالتهاب، مما يوفر راحة فورية من الحكة.

خل حمض التفاح

خل التفاح هو علاج فعال للعديد من الأمراض الجلدية الفطرية، والتي قد يؤدي العديد منها إلى الحكة. فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تخفيف الحكة والتهيج. استخدم كرة قطنية لوضع مزيج متساوٍ من خل التفاح والماء على المنطقة المصابة. بدلاً من ذلك، يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى ماء الاستحمام لتخفيف الحكة بشكل عام.

حمام الشوفان

يمكن لدقيق الشوفان أن يقلل بشكل فعال من الحكة والالتهاب. فهو يحتوي على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الحكة والتهيج. لتحضير حمام دقيق الشوفان، اطحن الشوفان إلى مسحوق ناعم وأضفه إلى ماء الاستحمام الدافئ. أفضل طريقة لتجربة الراحة هي النقع في الحمام لمدة 15-20 دقيقة.

زيت جوز الهند

يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند لترطيب وتلطيف بشرتك المصابة بالحكة. خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات تجعله فعالًا بشكل خاص في تخفيف الحكة الناتجة عن الجفاف أو تهيجات الجلد البسيطة. ضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة بالحكة ودلكها برفق حتى تمتصها البشرة.



