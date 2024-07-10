شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى صحة الجلد من مشكلات الصيف الأكثر شيوعاً؟ والان مع تفاصيل الخبر

الجلد هو أكبر عضو في الجسم وله تأثير كبير على الصحة العامة، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض الجلد لمشاكل عديدة منها حروق الشمس والطفح الجلدي،لأنه يتعرض لهجوم من الشمس والحرارة ومجموعة من العوامل البيئية، فى هذا التقرير نتعرف على مشاكل الصيف الأكثر شيوعًا وطرق علاجها، بحسب موقع دايلي إكسبريس.

من الصعب إخفاء مشاكل الجلد خلال فصل الصيف، ولكن هناك الكثير مما يمكنك فعله لتجنبها وتسريع عملية التعافي عندما تسوء الأمور، لذا تقدم طبيبة الأمراض الجلدية إيما كرايثورن، المتحدثة باسم الجمعية البريطانية للأمراض الجلدية، ونيسا أسلم، وهي طبيبة بريطانية مهتمة بشكل خاص بالعناية بالبشرة، أهم النصائح حول صحة الجلد في الصيف.



حروق الشمس من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأشخاص فى فصل الصيف لكن استخدام واقي الشمس يساعد فى الحماية من تأثير الشمس على جلدك.

وهناك عدد من الأخطاء الأكثر شيوعًا يجب تجنبها عند استخدام واقي الشمس و هي عدم وضع ما يكفي من واقي الشمس، ويجب ان يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 بالإضافة إلى حماية من الأشعة فوق البنفسجية فئة A، والتي تظهر من خلال تصنيف النجوم أو الحروف UVA في دائرة، حيث إن جميع مستحضرات الوقاية من الشمس لا تحتوي على تغطية للأشعة فوق البنفسجية، لكن اختيار كريم يحتوي على حماية من هذه الأشعة أمر مهم إذا كنت تريد الحماية من شيخوخة الجلد.



وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية اختر واقي الشمس الذي يناسبك وإعادة وضعه كل ساعتين وبعد السباحة.

احذر من تقشير بشرتك قبل التعرض للشمس أيضاً، حيث إن التخلص من خلايا الجلد الميتة ربما يزيد من خطر الإصابة بالحرق، لأن الطبقة القرنية، وهي الجزء الذي تحاول التخلص منه بشكل أساسي عند التقشير، هي طبقة واقية للجلد، لذلك عندما يقوم الأشخاص بالتقشير، فإنهم يجعلون بشرتهم أكثر عرضة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية، لذلك يجب عليهم أن يكونوا أكثر حذراً بشأن ضرورة استخدام واقي الشمس وإعادة وضعه بانتظام.

إذا تعرضت لحروق الشمس من المهم إخراج الحرارة من الجلد، لأنه كلما بقي دافئًا لفترة أطول، زاد الضرر الذي يحدث. خذ حمامًا باردًا، ثم امسح بشرتك بمنشفة للتأكد من أنها جافة تمامًا، استخدم مرطبًا خفيفًا، ولكن تجنب أي شيء سميك جدًا، والعوامل المسببة للانسداد مثل الفازلين، لأنها يمكن أن تحبس الحرارة.



يعد حمض الهيالورونيك مكونًا جيدًا يجب البحث عنه في المرطب لأنه مرطب يسحب الماء إلى الجلد.

