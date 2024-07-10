شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد وجبات الإفطار فى علاج الإمساك؟ والان مع تفاصيل الخبر

الإمساك مشكلة يتعرض لها البعض وهو عدم القدرة علي القيام بعملية الإخراج، ويتسبب في تراكم السموم في الجسم مما يعرض المصاب لألم شديد في البطن، والصداع والهبوط، وعند المحاولة في الإخراج قد يزيد من فرص الإصابة بالبواسير.



وحول ذلك أوضح الدكتور محمد محمدي استشاري الباطنة في كلية طب أسيوط، أن الإمساك حالة شائعة في حالة فقدان الجسم للألياف والسوائل، فهذا يتسبب في عدم القدرة على الإخراج، مما يعرض الشخص للانتفاخ الشديد، وألم في البطن.



وأوضح أن عدم القدرة علي الإخراج في الأسبوع 3 مرات يعني إصابتك بالإمساك، وهذا يعتبر مؤشر لتغير عادات الغذائية، والقيام بإدراج الأطعمة التي تساعد في حل المشكلة، تجنبا للإصابة بالبواسير أو الناسور الشرجي.



وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض وصفات لوجبة الإفطار الصحية التي تساعد في علاج الإمساك، ومنها:

-الشوفان مع التوت وبذور الكتان

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، يمكن أن يعمل الشوفان علي تجنب الإمساك بسبب غناه بالألياف ، ومع إضافة التوت فأنت تأكل المزيد من الألياف ومضادات الأكسدة، بينما بذور الكتان غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3، التي يمكن أن تساعد في حركة الأمعاء.

-الزبادي مع الكيوي وبذور الشيا

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يساعد في عملية الهضم، كما يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف وله تأثير ملين طبيعي. أما بذور الشيا فهي مليئة بالألياف القابلة للذوبان.

- خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو والطماطم

الحبوب الكاملة

مصدر رائع للألياف، كما يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وألياف، و الطماطم يمكن أن تضيف الترطيب والألياف .



الموز



الموز مصدر طبيعي للإينولين، وهو نوع من الألياف الغذائية، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك والوقاية منه.

- بيض مع السبانخ والخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي مائة جرام من السبانخ على 2.2 جرام من الألياف. كما يضيف الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة المزيد من الألياف إلى الوجبة، وتوفر البيض البروتين لإبقائك ممتلئًا لفترة أطول.

