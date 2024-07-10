شكرا لقرائتكم خبر عن طفل القمر.. كل ما تريد معرفته عن جفاف الجلد المصطبغ والان مع تفاصيل الخبر

طفل القمر أو جفاف الجلد المصطبغ هو اضطراب وراثي نادر يسبب فرط الحساسية للضوء فوق البنفسجي، عادة ما تؤثر الأعراض على أجزاء الجسم التي تتعرض لأشعة الشمس بانتظام، مثل الوجه والذراعين والشفتين، وعادةً ما يبدأ الأشخاص المصابون بجفاف الجلد المصطبغ في ظهور الأعراض في مرحلة الطفولة المبكرة، وقد يصابون بحروق الشمس حتى بعد بضع دقائق فقط من التعرض للشمس، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف يؤثر مرض طفل القمر أو جفاف الجلد المصطبغ على الجسم؟

يصاب الأشخاص المصابون بجفاف الجلد المصطبغ بحروق الشمس بسهولة ويكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بالمقارنة مع الأشخاص ذوي المخاطر المتوسطة، فإن الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد المصطبغ لديهم:

-يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني بمقدار 10000 مرة، مثل سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية.

-خطر الإصابة بسرطان الجلد يزيد بمقدار 2000 مرة.

يمكن أن تختلف أعراض جفاف الجلد المصطبغ ولكنها عادة ما تؤثر على الجلد والعينين والجهاز العصبي.

أعراض جفاف الجلد المصطبغ

قد تشمل الأعراض الجلدية ما يلي:

حروق الشمس.

الجلد الجاف والرقيق (الجفاف).

النمش قبل سن الثانية.

بقع من زيادة وانخفاض صبغة الجلد

ترقق الجلد (ضمور).

خطوط حمراء على الجلد ناجمة عن اتساع الأوعية الدموية (توسع الشعيرات).

أعراض جفاف الجلد المصطبغ في العين

عادةً ما تؤثر أعراض العين على الأشخاص المصابين بـ جفاف الجلد المصطبغ قبل سن العاشرة، وقد تشمل هذه الأعراض ما يلي:

-جفاف العين.

-تنكس الجفن (ضمور).

-التهاب القرنية

-نقص الشفافية في الطبقة الخارجية للعين (عتامة القرنية).

-حساسية الضوء (رهاب الضوء).

-فقدان الرموش.

مع مرور الوقت، قد تسبب هذه الأعراض فقدان البصر أو حتى العمى. الأشخاص المصابون بجفاف الجلد المصطبغ لديهم أيضًا خطر أكبر للإصابة بسرطان العين.

جفاف الجلد المصطبغ الأعراض العصبية

يمكن أن يؤثر جفاف الجلد المصطبغ أيضًا على جهازك العصبي يصاب حوالي 1 من كل 4 أشخاص مصابين بـ XP بأعراض عصبية مثل:

-عسر البلع (صعوبة في البلع).

-ضعف التحكم في العضلات والتشنج.

-الفقدان التدريجي لمهارات التفكير (المعرفية).

-فقدان السمع التدريجي الناجم عن تلف أعصاب الأذن -الداخلية.

-صغر حجم الرأس (صغر الرأس).

-شلل الأحبال الصوتية.

يعتقد الخبراء أن هذه الأعراض تتطور بسبب فقدان الخلايا العصبية في الدماغ.

ما الذي يسبب جفاف الجلد المصطبغ؟

جفاف الجلد المصطبغ هو اضطراب وراثي، أي أنه يحدث بسبب تغيرات جينية غير نمطية (الطفرات) أنت ترث هذه الطفرات الجينية من أحد الوالدين أو كليهما.

هل يوجد علاج لجفاف الجلد المصطبغ؟

لا يوجد علاج لجفاف الجلد المصطبغ. لكن الطبيب قد يعطيك خيارات علاجية لتقليل الأعراض، بما في ذلك:

-قطرات العين: قد يصف لك الطبيب قطرات العين المرطبة لتقليل الالتهاب في القرنية.

أدوات السمع: إذا كنت تعاني من فقدان السمع الذي يزداد سوءًا، فقد يصف لك مقدم الخدمة أدوات مساعدة للسمع. في بعض الحالات، قد ينصحون بزراعة القوقعة الصناعية.

الجراحة: قد تحتاج إلى عملية جراحية لإزالة سرطان الجلد إذا تطور أو قد تعالج الجراحة بعض حالات العين، مثل تدلي الجفن أو مشاكل القرنية وفي الحالات الشديدة، قد تحتاج إلى زراعة القرنية.

-مكملات فيتامين د: يحصل الكثير من الأشخاص على كمية كافية من فيتامين د من خلال مزيج من التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي.