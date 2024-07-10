شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى طب نفسى: العلاقات الهامة لو غير مناسبة للطرفين تكون علاقة سامة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد هارون استشاري الطب النفسي، إننا نعيش في علاقات عامة حينما نقترب نتوهم أنها علاقات هامة والعلاقات الهامة لو غير مناسبة لكل طرف تكون علاقة سامة، موضحا أن العقل الباطن لا يقبل التمييز بين المهم وغير المهم إلا بتكرار التجارب.

وأوضح أحمد هارون، خلال حوار ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن الحيلة النفسية التي يستخدمها البعض موجودة لدى الجميع، مضيفا: "كلنا أصحاب حيل واسمها حيلة دفاعية عشان نعرف نوزن والحيل النفسية تنفث عن الإنسان والحيلة النفسية بتطلع غصب عن الشخص".

وأضاف الدكتور أحمد هارون، أن المبالغة فى التعبير عن المشاعر تقلق الشخص، مشيرا إلى أن أرقى النفوس هي النفس التى تمر بمرارة الآلام ومن غير ما تشعر تحاول تجنب غيرها هذا الشعور بالألم، مؤكدا أن هذه النفس هي الأرقى.

