شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء الشعور بحرقة القدمين.. طرق منزلية تقلل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالضعف والتعب، وعدم التئام الجروح بسرعة، والتبول المتكرر وفقدان الوزن دون بذل أي مجهود هي مجرد بعض الأعراض التي قد يعاني منها مرضى السكري. حتى أن البعض يشعرون بحرقة في أقدامهم .وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أسباب حرقة القدمين

تنتج حرقة القدمين عن تلف الألياف العصبية الحسية الصغيرة التي تنقل الإحساس بالألم ودرجة الحرارة إلى المخ. وفيما يلي بعض الأسباب:

1. مرض السكري

يقول الخبراء إن هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لحرقة القدمين، حيث يمكن أن يسبب مرض السكري تلفًا في الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، حيث يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب بمرور الوقت.

2. قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة صحية تسبب عدم الراحة في القدمين. فهي تغير توازن الهرمونات في الجسم، وقد تؤدي إلى ظهور أعراض، بما في ذلك تلف الأعصاب.

3. العدوى

يمكن أن يحدث تلف الأعصاب بسبب عدوى مختلفة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ومرض لايم والزهري، وهذا يمكن أن يسبب حرقة القدمين.

4. نقص فيتامين ب12

نقص فيتامين ب12 شائع لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا، ويمكن أن يسبب حرقة القدمين. ولكن الإفراط في تناول فيتامين ب1 وفيتامين ب6 يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حرقة القدمين.

5. أمراض المناعة الذاتية

في أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية يقوم الجهاز المناعي في الجسم بإتلاف أعضائه مثل الجلد والمفاصل والأعصاب.

6. أمراض الكلى

تبدأ السموم في التراكم في دمك في اللحظة التي تتوقف فيها كليتك عن العمل بشكل سليم. ومن بين الأعراض حرقة القدم، والتي يمكن أن تكون مؤلمة.

7. قدم الرياضي

يسبب هذا النوع من العدوى الفطرية جفاف الجلد وتقشره. كما قد تلاحظ أن باطن قدميك يتحول إلى اللون الأبيض، وقد تشعر أيضًا بحرقة في القدمين.

وعادة ما تختفي الحرقة في القدمين خلال بضعة أسابيع عندما يتم تصحيح السبب الكامن وراءها ، و مكملات الفيتامينات يمكن أن توفر الراحة بالإضافة إلى العلاج عن طريق الفم وفي حالة الإصابة بمرض السكري ، فإن الأمر كله يتعلق بإدارة الظروف وبذل الجهود لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالأعصاب.

العلاجات المنزلية لحرقة القدمين

يمكنك تجربة هذه العلاجات المنزلية، ولكن تأكد من استشارة طبيبك أولاً.

• انقع قدميك في ماء بارد لبضع دقائق.

• انقع قدميك في ماء مع ملح خشن، والذي يستخدم غالبًا لتخفيف المشاكل الصحية، بما في ذلك آلام العضلات.

• دلك قدميك، حيث سيساعد ذلك على تحسين تدفق الدم والدورة الدموية، ولكن لا تضعي الكثير من الضغط.

• مارس الرياضة بانتظام، حيث يمكن أن يساعد ذلك على زيادة الدورة الدموية وجلب المزيد من الأكسجين إلى قدميك.



