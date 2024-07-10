كامالا هاريس تؤكد أن الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة ليس بالأمر السهل

واشنطن - الخليج 365
أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأيام القليلة الماضية بالنسبة للرئيس جو بايدن كانت بمثابة تذكير بأن توليه منصب القائد العام “ليس بالأمر السهل على الإطلاق”، مواصلة الدفاع عنه وسط دعوات تطالبه بالتنحي بعد أدائه الهش في المناظرة أمام سلفه السابق دونالد ترامب.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت هاريس في حشد بولاية نيفادا “كنا نعلم دائمًا أن هذه الانتخابات ستكون صعبة. كانت الأيام القليلة الماضية بمثابة تذكير بأن الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ولكن الشيء الوحيد الذي نعرفه عن رئيسنا جو بايدن هو أنه مقاتل”.
وأضافت: “أنه مقاتل، لذا نحن نواصل القتال، وسنواصل التنظيم، وفي نوفمبر سننتصر. سنربح. نحن نعرف كيف يبدو العمل الشاق نحن نحب العمل الجاد، والعمل الجاد هو العمل الجيد".
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