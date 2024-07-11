شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف علامات الإصابة بسرطان الأمعاء؟ طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الأمعاء من الأمراض التى تصيب كثيرا من الأشخاص حول العالم، ويعرف أيضا بسرطان القولون والمستقيم، حيث إنه يؤثر على الأمعاء الغليظة، التي تتكون من القولون والمستقيم، ويحدث السرطان عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الانقسام والنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية بحسب موقع تايمز ناو.

أين يبدأ سرطان الأمعاء؟

يبدأ سرطان الأمعاء في بطانة الأمعاء الغليظة أو الممر الخلفي. سيؤثر مكان تواجد سرطان الأمعاء على العلاج الذي قد تحصل عليه. على سبيل المثال، يمكن أن يختلف علاج سرطان القولون عن علاج سرطان المستقيم.

من هو المعرض لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟

يمكن أن يصاب كل من الرجال والنساء بسرطان الأمعاء. وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن. يعتمد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء على عدة عوامل، منها:

تقدم العمر

تاريخ العائلة

الحالات الوراثية مثل داء السلائل الغدي العائلي (FAP)، ومتلازمة لينش، والتهاب القولون التقرحي، ومرض كرون

عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة

أعراض سرطان الأمعاء

يمكن أن تشمل أعراض سرطان الأمعاء النزيف، أو وجود دم في البراز، أو تغير في عادات الأمعاء المعتادة.

علاج سرطان الأمعاء

يعتمد العلاج إلى حد كبير على ما إذا كان لديك سرطان القولون أو المستقيم. ويعتمد ذلك أيضًا على مرحلة السرطان لديك. وبناءً على ذلك، سيتعين على الشخص الخضوع لعملية جراحية أو علاج إشعاعي أو علاج كيميائي أو مزيج من هذه العلاجات.



وعن طرق الوقاية من سرطان الأمعاء تشمل تناول نظام غذائي صحى غني بالخيرات والفواكه والالياف والعناصر الغذائية اللازمة علاوة عن الإقلاع عن تناول الأطعمة المصنعة والدهون وممارسة الرياضة وإجراء فحوصات روتينية بشكل منتظم.