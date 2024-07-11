نانسي بيلوسي تُطالب الرئيس بايدن أن يُقرر سريعاً ما إذا كان سيمضي قدماً في الانتخابات الرئاسية

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، الأربعاء، إنه ينبغي للرئيس بايدن أن يقرر سريعاً ما إذا كان سيمضي قدماً في الانتخابات الرئاسية.لكنّ بيلوسي، وهي حليفة الرئيس جو بايدن، لم تعبر بشكل قاطع عن دعمها لترشحه، وفق "رويترز".

وتشير تصريحات بيلوسي، التي لم تأخذ في الاعتبار تأكيد بايدن مراراً بأنه سيواصل السباق الرئاسي، إلى احتمال أن يواجه الرئيس موجة جديدة من الدعوات من الديمقراطيين للخروج من السباق.

وبعد أدائه المتعثر في المناظرة الرئاسية يوم 26 يونيو، يعمل الرئيس الأمريكي (81 عاماً) جاهداً على منع انسحاب أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس والجهات التي تمول حملته الانتخابية وغيرهم من الحلفاء السياسيين.

ويساور القلق كل أولئك إزاء احتمال خسارته في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر أمام الجمهوري دونالد ترامب (78 عاماً).

وقال بايدن مراراً إنه سيكون المرشح الديمقراطي، وسيسعى إلى هزيمة ترامب.

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