علاقة التوحد وبكتيريا الأمعاء.. هل تمهد للعلاج ؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اكتشف العلماء وجود صلة بين تغير بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال والإصابة بالتوحد، ويتوقعون إمكانية استخدام عينات البراز لتسريع التشخيص.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون في هونغ كونغ، إلى أن مكونات معينة من ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن توفر طريقة جديدة لتشخيص الحالة، وفق «ديلي ميل».

ورغم أن النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature Microbiology، جديدة، إلا أن الخبراء يقولون إنهم متحمسون لأنها يمكن أن تساعد على معالجة تزايد الأشخاص الذين ينتظرون الكشف عليهم.

والتوحد، ويسمى أيضاً اضطراب طيف التوحد (ASD)، هو حالة تطورية تستمر مدى الحياة، وتؤثر في طريقة تواصل الشخص وتفاعله ومعالجته للمعلومات.

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