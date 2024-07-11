شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتعاش اليدين وطرق العلاج.. متى يلجأ الطبيب للجراحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تنشأ ارتعاشات اليدين، المعروفة طبياً بالرعشة، من حالات كامنة مختلفة. والشكل الحميد الشائع هو الرعشة الفسيولوجية، التي يعاني منها الجميع وغالبًا ما تتفاقم بسبب الإجهاد أو المجهود البدني. والرعشة الأساسية، وهي حالة وراثية، تؤثر في المقام الأول على اليدين ولكنها يمكن أن تصيب أجزاء أخرى من الجسم ، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

و الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون تظهر رعشة مميزة أثناء الراحة. كما أن الإفراط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، والمنشطات مثل الكافيين، والانسحاب من الكحول يمكن أن يسبب الرعشة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي بعض الأدوية التي تهدف إلى علاج حالات أخرى إلى إحداث الرعشة كأثر جانبي.

الأسباب الشائعة لرجفة اليدين

الرعشة الفسيولوجية: هي رعشة طبيعية يعاني منها الجميع، وتزداد في كثير من الأحيان بسبب الإجهاد أو التعب أو المجهود البدني.

الرعشة الأساسية: حالة وراثية تؤثر في المقام الأول على اليدين ولكن يمكن أن تؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم.

مرض باركنسون: يتميز هذا الاضطراب العصبي بالرعشة أثناء الراحة، ويؤثر على التحكم في الحركة.

فرط نشاط الغدة الدرقية: يمكن أن يؤدي الإفراط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية إلى حدوث رعشة.

تعاطي المواد والانسحاب منها: يمكن أن تؤدي المواد المنبهة مثل الكافيين إلى حدوث الرعشة.

الأدوية: بعض الأدوية الموصوفة لأمراض أخرى قد تسبب الرعشة كأثر جانبي.

كيفية علاج ارتعاش اليدين

يمكن السيطرة على الرعشة الناجمة عن العقاقير من خلال تعديلات الأدوية، في حين يتم علاج الرعشة الأساسية ويمكن التخفيف من الرعشة الخفيفة من خلال تغييرات نمط الحياة مثل الكافيين وطرق إدارة الإجهاد. إن تعزيز التنسيق وقوة العضلات هما فائدتان للعلاج الطبيعي. في الحالات الشديدة، حيث تؤثر الرعشة بشكل كبير على الأداء اليومي

تعديلات الدواء: تعديل أو تبديل الأدوية التي تسبب الرعشة.

تغييرات نمط الحياة: تقليل تناول الكافيين، وإدارة التوتر، والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

العلاج الطبيعي: يساعد على تحسين التنسيق وقوة العضلات.

التدخلات الجراحية: في الحالات القصوى، قد تكون هناك حاجة لإجراءات مثل تحفيز الدماغ العميق أو استئصال المهاد.





