شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف أمراض المسالك البولية لدى طفلك؟ أعراض تلزم زيارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

يصعب أحيانًا معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالمثانة، خاصة عندما يكون صغيرًا جدًا، كما يصبح من الصعب أيضًا معرفة ما إذا كانت مشاكل التبول اللاإرادي لدى طفلك هي حادثة لمرة واحدة أو مشكلة صحية أساسية لديه، لكن يمكن لطبيب المسالك البولية تقييم كيفية عمل المثانة لدى طفلك ومساعدته على التحكم فيها، وتختلف خيارات العلاج حسب حالة الطفل وصحته العامة، بحسب موقع تايمزناو.

6 أمراض للمسالك البولية لدى الأطفال يجب أن يكون الآباء على دراية بها: التهابات المسالك البولية

تعد التهابات المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية شائعة جدًا عند الأطفال وتحدث عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة أو الكلى. تشمل بعض العلامات والأعراض ما يلي:

- الحمى أو الانزعاج أو القيء

الأطفال الأكبر سنًا - حمى، وألم عند التبول، وكثرة التبول، أو ألم أسفل البطن

يقول الأطباء إنه بالنسبة للأطفال الصغار، عادة ما يتضمن العلاج استخدام المضادات الحيوية لقتل البكتيريا، وتختفي معظم الحالات خلال أسبوع تقريبًا. للمساعدة في منع الجفاف، يمكنك أيضًا التأكد من أن طفلك يشرب الكثير من السوائل.

استسقاء الكلى

يحدث استسقاء الكلية عندما يتراكم البول في الكلى والحالب، مما يؤدي إلى تضخمها. تؤثر الحالة على إحدى الكليتين أو كلتيهما ويمكن تشخيصها قبل الولادة أو بعدها. تتضمن هذه الحالة تورم الكلى بسبب تراكم البول وغالباً ما يتم تشخيصها قبل الولادة. قد يشمل العلاج المراقبة أو الجراحة، اعتمادًا على مدى خطورته.

من المهم إجراء فحوصات شاملة - بما في ذلك الموجات فوق الصوتية قبل وبعد الولادة وتكرار الموجات فوق الصوتية للتحقق من التحسن.

قد يتلقى طفلك أيضًا جرعة منخفضة من المضادات الحيوية لمنع العدوى. في معظم الحالات، ستصحح الحالة من تلقاء نفسها، خاصة إذا كانت الكلى تنمو بشكل جيد ولم تفقد وظائفها.

المبال التحتاني

المبال التحتاني عيب خلقى حيث تكون فتحة مجرى البول على الجانب السفلي عادةً ما يتم إجراء الجراحة لتصحيح المرض أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكر وفقا للخبراء، تحدث هذه الحالة عادة في حوالي 1 من كل 300 طفل ذكر، وهي ثاني أكثر التشوهات الخلقية شيوعا التي تصيب الأطفال، بعد عدم نزول الخصية.

عادة ما يكون سبب المبال التحتاني غير معروف، ولكن قد ترتبط بعض العوامل به بما في ذلك التاريخ العائلي، الوراثة، وعمر الأم أكثر من 35 عامًا، والتعرض لمواد معينة أثناء الحمل.

الخصية المعلقة

عندما لا تتحرك الخصية إلى كيس الصفن، فإن ذلك يؤدي إلى حالة تعرف باسم الخصية الخفية، والتي تؤثر عادة على واحد من كل 25 ولدًا وهي شائعة عند الأطفال المبتسرين. في معظم الحالات، ستتحرك الخصية للأسفل من تلقاء نفسها خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن العلاج مهم".

تسمح هذه الحالة بتدفق البول عائدًا من المثانة إلى الكليتين، مما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالعدوى وتلف الكلى. ويقول الخبراء إنه يؤثر على حوالي 1-3% من الأطفال ويتم تشخيصه في أغلب الأحيان في مرحلة الرضاعة والطفولة. قد يتم حلها من تلقاء نفسها أو تتطلب عملية جراحية.

المثانة العصبية

المثانة العصبية هي حالة تحدث عندما يمنع تلف الأعصاب أو عيب خلقي عضلات المثانة من العمل بشكل صحيح والتواصل مع الدماغ.

يمكن أن يؤدي إلى معاناة الأطفال من صعوبة في حبس البول أو إطلاقه - وهي حالة يمكن أن تسبب تسرب البول، واحتباس البول، والتهابات المسالك البولية.

في الحالات الشديدة، يمكن أن تصاب المثانة بضغوط عالية بشكل خطير يمكن أن تلحق الضرر بالكلى.

يحدث هذا بسبب مشاكل عصبية تؤثر على التحكم في المثانة، وغالبًا ما تظهر عند الأطفال الذين يعانون من أمراض في النخاع الشوكي.

تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم التبول اللاإرادي، عادةً ما يتم حلها مع تقدم العمر.

الفتق



يحدث الفتق عندما يبرز عضو أو نسيج من خلال نقطة ضعيفة في العضلات أو جدار الأنسجة المحيطة. يقول الخبراء أن الفتق قد يتطلب إصلاحًا جراحيًا، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض.



غالبًا ما يوجد كيس مملوء بالسوائل حول الخصية عند الولادة. عادة ما يتم حلها من تلقاء نفسها ولكنها قد تحتاج إلى تدخل جراحي إذا كانت مستمرة.

